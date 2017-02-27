RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9426942794289429>
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:45

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:10 тыс senior ИТшников по производительности как бы немного выше, чем 10 тыс работяг.

Тут просто заявляли что металлургия дает стране больше чем ИТ, и тут такое сравнение что наоборот.

противоречия нет

если ИТ на момент дает 6 млрд дол экспортной выручки - это уже реально дофига - правда, цифра не верифицирована
металлурги в 2021 дали 16 ярдов, в предыдущие годы - меньше.

просто в топ-50 ит работает 86 тыс человек, из них сеньоров - те же 10-20 тыс чел. но повторюсь, далеко не все могут работать на таком уровне.
если для человека зп 1000 уе это много - он никогда не потянет такой уровень ИТ;)

працюєм з наявними фактами:

- замовники деякі припиняють працювати з "галерщіками" в неньці через ризики, активно хаєрять закордоном - наші "галерщікі" замість смузі п"ють "коктель молотов"...

- металургія за 2022, навіть, якщо завтра (реально завтра 16.04) припиниться війна вже не дасть 16 ярдів - причини, імхо, пояснювати не треба.

... ця ж розмова зранку почалась з податових надходжень?

так ось, якщо на додачу до менших надходжень від металоварів,
додати можливий спад в ойті через недолугі руки - буде невесело...

ось про що я зранку починав співати.
change_pm
 
Повідомлень: 5521
З нами з: 03.02.16
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1065 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:49

  change_pm написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Тут просто заявляли что металлургия дает стране больше чем ИТ, и тут такое сравнение что наоборот.

противоречия нет

если ИТ на момент дает 6 млрд дол экспортной выручки - это уже реально дофига - правда, цифра не верифицирована
металлурги в 2021 дали 16 ярдов, в предыдущие годы - меньше.

просто в топ-50 ит работает 86 тыс человек, из них сеньоров - те же 10-20 тыс чел. но повторюсь, далеко не все могут работать на таком уровне.
если для человека зп 1000 уе это много - он никогда не потянет такой уровень ИТ;)

працюєм з наявними фактами:

- замовники деякі припиняють працювати з "галерщіками" в неньці через ризики, активно хаєрять закордоном - наші "галерщікі" замість смузі п"ють "коктель молотов"...

- металургія за 2022, навіть, якщо завтра (реально завтра 16.04) припиниться війна вже не дасть 16 ярдів - причини, імхо, пояснювати не треба.

... ця ж розмова зранку почалась з податових надходжень?

так ось, якщо на додачу до менших надходжень від металоварів,
додати можливий спад в ойті через недолугі руки - буде невесело...

ось про що я зранку починав співати.

пошли по кругу :)

надо просто прикинуть, сколько с экспорта металлургов платится налогов и с экспорта ИТ - даже интересно стало )))

судя по отчетам в ИТ все хорошо - идет рост. Вы забываете что галеры в РФ утонули :mrgreen:
Shaman
 
Повідомлень: 1816
З нами з: 29.09.19
Подякував: 301 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:12

  Shaman написав:пошли по кругу :)

надо просто прикинуть, сколько с экспорта металлургов платится налогов и с экспорта ИТ - даже интересно стало )))

судя по отчетам в ИТ все хорошо - идет рост. Вы забываете что галеры в РФ утонули :mrgreen:

мені чесно кажучи також цікаво - шкода, ліньки шукати )))

я наразі так вийшло, що в ойті - я зсередини бачу, що відбувається...

а відбувається наступне - треба було не щіміть ойті, щоб вони могли релокейтити тимчасово спеців-чоловіків 18-60 закордон, щоб вони генерували профіти...

наразі ситуація така, що західні замовники не хотять наймати чоловіків 18-60 на свої проекти з неньки, тому пішов активних хатнінг закордоном...

частина ойтішнегів в неньці 18-60 сосе лапу... що відбудеться, коли заборону знімуть?

пофіг, на чиїсь особистості чи лічніє проблеми - є тенденція через війну і заборону, що укро ойті буде приносити менше уешек в бюджет через ...
change_pm
 
Повідомлень: 5521
З нами з: 03.02.16
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1065 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 22:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:ИМХО, до войны Львов не был богатым городом...
Не погоджусь..
Лінь шукати ссилки , але Львівська область наряду з Києвом, Харківською і Полтавською областями(газовидобування, багато акцизу) - була донором Державного Бюджету України
Всі інші області отримували дотації....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25600
З нами з: 15.01.09
Подякував: 251 раз.
Подякували: 2891 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 06:09

  change_pm написав:
  Shaman написав:пошли по кругу :)

надо просто прикинуть, сколько с экспорта металлургов платится налогов и с экспорта ИТ - даже интересно стало )))

судя по отчетам в ИТ все хорошо - идет рост. Вы забываете что галеры в РФ утонули :mrgreen:

мені чесно кажучи також цікаво - шкода, ліньки шукати )))

я наразі так вийшло, що в ойті - я зсередини бачу, що відбувається...

а відбувається наступне - треба було не щіміть ойті, щоб вони могли релокейтити тимчасово спеців-чоловіків 18-60 закордон, щоб вони генерували профіти...

наразі ситуація така, що західні замовники не хотять наймати чоловіків 18-60 на свої проекти з неньки, тому пішов активних хатнінг закордоном...

частина ойтішнегів в неньці 18-60 сосе лапу... що відбудеться, коли заборону знімуть?

пофіг, на чиїсь особистості чи лічніє проблеми - є тенденція через війну і заборону, що укро ойті буде приносити менше уешек в бюджет через ...

Это проблему пытались решить: какой-то там "дальнекарпатский ИТ-кластер". После того, как местные военкомы всех "понаехов" переловили -- решили резко назад сдать. :lol: Но что-то оно как-то заглохло все: две недели никаких новостей.
_hunter
 
Повідомлень: 6560
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 06:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:була донором Державного Бюджету

Там є нюанс: митні збори теж враховують в баланс області. Без них ситуація була б іншою.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7519
З нами з: 15.02.09
Подякував: 512 раз.
Подякували: 1796 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:38

Запорожье
32,50/32,60
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7160
З нами з: 20.11.08
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1846 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 11:09

  Hotab написав:
  budivelnik написав:Не погоджусь..
Лінь шукати ссилки , але Львівська область наряду з Києвом, Харківською і Полтавською областями(газовидобування, багато акцизу) - була донором Державного Бюджету України
Всі інші області отримували дотації....
Там є нюанс: митні збори теж враховують в баланс області. Без них ситуація була б іншою.
Враховують....але основні обєми експорту/імпорту йшли не автомобільним, а морським транспортом...
Так от Одеса з її трьома портами чомусь донором не була.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25600
З нами з: 15.01.09
Подякував: 251 раз.
Подякували: 2891 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:11

Чё с валютой в банках можно купить ?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12378
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1968 раз.
Подякували: 2826 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:15

  vitaliian написав:Чё с валютой в банках можно купить ?
сегодня - нет//)
asti
 
Повідомлень: 2639
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9426942794289429>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3037, 3038, 3039
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30386 26706023
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 кві, 2022 21:31
ol_zy
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 148, 149, 150
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1493 8123108
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 кві, 2022 11:42
vovan_prm
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22057475
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2306)
16.04.2022 13:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.