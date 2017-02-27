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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 кві, 2022 12:17
edvardd написав:
Запорожье
32,50/32,60
Ого, так узко!
На линии фронта практически...
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