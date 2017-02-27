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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9426942794289429
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:17

  edvardd написав:Запорожье
32,50/32,60
Ого, так узко!
На линии фронта практически...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 13:32

  asti написав:
  edvardd написав:Запорожье
32,50/32,60
Ого, так узко!
На линии фронта практически...

Да я тоже удивился.
vitaliian
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