|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 кві, 2022 12:17
edvardd написав:
Запорожье
32,50/32,60
Ого, так узко!
На линии фронта практически...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2639
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 кві, 2022 13:32
asti написав: edvardd написав:
Запорожье
32,50/32,60
Ого, так узко!
На линии фронта практически...
Да я тоже удивился.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 12380
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1968 раз.
- Подякували: 2826 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 кві, 2022 15:13
vitaliian написав: asti написав: edvardd написав:
Запорожье
32,50/32,60
Ого, так узко!
На линии фронта практически...
Да я тоже удивился.
это сборная по городу...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7162
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 1846 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 кві, 2022 15:19
Чи буде дешевше?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7329
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 726 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|30386
|26706149
|
Чет 14 кві, 2022 21:31
ol_zy
|
|1493
|8123115
|
|
|7970
|22057489
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
|