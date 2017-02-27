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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 кві, 2022 12:17
edvardd написав:
Запорожье
32,50/32,60
Ого, так узко!
На линии фронта практически...
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asti
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Додано: Суб 16 кві, 2022 13:32
asti написав: edvardd написав:
Запорожье
32,50/32,60
Ого, так узко!
На линии фронта практически...
Да я тоже удивился.
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vitaliian
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Додано: Суб 16 кві, 2022 14:52
edvardd написав:
Запорожье
32,50/32,60
Автор, где вы такой курс доллара видели в ЗП? Я периодически спрашиваю у менял (Хортицкий район) и они делают квадратные глаза, когда слышат, что где-то есть меньше 33.00
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alexssumin1
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Додано: Суб 16 кві, 2022 15:13
vitaliian написав: asti написав: edvardd написав:
Запорожье
32,50/32,60
Ого, так узко!
На линии фронта практически...
Да я тоже удивился.
это сборная по городу...
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edvardd
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Додано: Суб 16 кві, 2022 15:19
Чи буде дешевше?
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Investor_K
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Додано: Суб 16 кві, 2022 16:09
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
32,50/32,60
Ого, так узко!
На линии фронта практически...
Да я тоже удивился.[/quote]
это сборная по городу...[/quote]
Всем Привет !
Здоровья и Удачи !
Понадобились доллары , мизерная сумма ,(до 2000).
Поломался "мост " (зубы ).
Вариантов предложили два , 32.80 старыми купюрами или 33 новыми (синими ).
У других то ли доллара не было , то ли чего то ждут ??
В конечном итоге продали синие ,по 32.80, препираться не было времени .
Всем всего доброго .
Берегите себя .
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холява
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Додано: Суб 16 кві, 2022 16:33
холява написав:
Всем Привет !
Здоровья и Удачи !
Понадобились доллары , мизерная сумма ,(до 2000).
Поломался "мост " (зубы ).
Вариантов предложили два , 32.80 старыми купюрами или 33 новыми (синими ).
У других то ли доллара не было , то ли чего то ждут ??
В конечном итоге продали синие ,по 32.80, препираться не было времени .
Всем всего доброго .
Берегите себя .
А зачем обязательно "синие"?
Насколько я знаю, это только в "дырах" да параше за синими гоняются, у нас в Украине абсолютно не имеет значения, чем расплачиваться.
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Искатель
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Додано: Суб 16 кві, 2022 17:32
Investor_K написав:
Чи буде дешевше?
Можливо й буде, але недовго - ви ж самі бачите які руйнування, втрати, збитки... Море закрите, експорт майже зупинився. Я й так дивуюсь що в нас досі є такий курс//)
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asti
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Додано: Суб 16 кві, 2022 17:39
Кто-то пробовал купить хоть что-то в банке?))
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:11
alexssumin1 написав: edvardd написав:
Запорожье
32,50/32,60
Автор, где вы такой курс доллара видели в ЗП? Я периодически спрашиваю у менял (Хортицкий район) и они делают квадратные глаза, когда слышат, что где-то есть меньше 33.00
Сьогодні на базарній був продаж 32.80
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гуляйполе
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