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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9427942894299430>
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:17

  edvardd написав:Запорожье
32,50/32,60
Ого, так узко!
На линии фронта практически...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 13:32

  asti написав:
  edvardd написав:Запорожье
32,50/32,60
Ого, так узко!
На линии фронта практически...

Да я тоже удивился.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 14:52

  edvardd написав:Запорожье
32,50/32,60

Автор, где вы такой курс доллара видели в ЗП? Я периодически спрашиваю у менял (Хортицкий район) и они делают квадратные глаза, когда слышат, что где-то есть меньше 33.00
alexssumin1
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 15:13

  vitaliian написав:
  asti написав:
  edvardd написав:Запорожье
32,50/32,60
Ого, так узко!
На линии фронта практически...

Да я тоже удивился.

это сборная по городу...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 15:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чи буде дешевше?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 16:09

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
32,50/32,60
Ого, так узко!
На линии фронта практически...

Да я тоже удивился.[/quote]
это сборная по городу...[/quote]

Всем Привет !
Здоровья и Удачи !
Понадобились доллары , мизерная сумма ,(до 2000).
Поломался "мост " (зубы ).
Вариантов предложили два , 32.80 старыми купюрами или 33 новыми (синими ).
У других то ли доллара не было , то ли чего то ждут ??
В конечном итоге продали синие ,по 32.80, препираться не было времени .
Всем всего доброго .
Берегите себя .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 16:33

  холява написав:Всем Привет !
Здоровья и Удачи !
Понадобились доллары , мизерная сумма ,(до 2000).
Поломался "мост " (зубы ).
Вариантов предложили два , 32.80 старыми купюрами или 33 новыми (синими ).
У других то ли доллара не было , то ли чего то ждут ??
В конечном итоге продали синие ,по 32.80, препираться не было времени .
Всем всего доброго .
Берегите себя .

А зачем обязательно "синие"?

Насколько я знаю, это только в "дырах" да параше за синими гоняются, у нас в Украине абсолютно не имеет значения, чем расплачиваться.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:32

  Investor_K написав:Чи буде дешевше?
Можливо й буде, але недовго - ви ж самі бачите які руйнування, втрати, збитки... Море закрите, експорт майже зупинився. Я й так дивуюсь що в нас досі є такий курс//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто-то пробовал купить хоть что-то в банке?))
yulia956688
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:11

  alexssumin1 написав:
  edvardd написав:Запорожье
32,50/32,60

Автор, где вы такой курс доллара видели в ЗП? Я периодически спрашиваю у менял (Хортицкий район) и они делают квадратные глаза, когда слышат, что где-то есть меньше 33.00


Сьогодні на базарній був продаж 32.80
гуляйполе
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