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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 кві, 2022 19:23
alexssumin1 написав: edvardd написав:
Запорожье
32,50/32,60
Автор, где вы такой курс доллара видели в ЗП? Я периодически спрашиваю у менял (Хортицкий район) и они делают квадратные глаза, когда слышат, что где-то есть меньше 33.00
продажа - евроломбард Соборный, 87В от 500
покупка - Анголенко...
а по поводу круглых глаз, ещё в Балабино бы спросили...
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Додано: Суб 16 кві, 2022 20:24
Искатель Значение имеет,Барыги берут старые купюры,когда с зеленый в рост,когда он падает,хрен ты кому старье скинешь.
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