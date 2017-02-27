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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 кві, 2022 19:23
alexssumin1 написав: edvardd написав:
Запорожье
32,50/32,60
Автор, где вы такой курс доллара видели в ЗП? Я периодически спрашиваю у менял (Хортицкий район) и они делают квадратные глаза, когда слышат, что где-то есть меньше 33.00
продажа - евроломбард Соборный, 87В от 500
покупка - Анголенко...
а по поводу круглых глаз, ещё в Балабино бы спросили...
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edvardd
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Додано: Суб 16 кві, 2022 20:24
Искатель Значение имеет,Барыги берут старые купюры,когда с зеленый в рост,когда он падает,хрен ты кому старье скинешь.
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osya1964
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Додано: Суб 16 кві, 2022 21:22
osya1964
А если не барыгам, а в банк? Покупал доллары, купюры 2006 года...
Взял и не парился. Как будто это не деньги.
Во Львове 32.20 сегодня видел.
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Andrey2512
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Додано: Суб 16 кві, 2022 21:28
Andrey2512 написав:
Во Львове 32.20 сегодня видел
продажу я надеюсь?
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vitaliian
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Додано: Суб 16 кві, 2022 21:29
Andrey2512 Может во Льве и так,лично мне по окончании депо сих пор не собрали и 10 процентов,а этих 10 выдали 1996 годом,подход такой ,не хочешь не бери.
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osya1964
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Додано: Суб 16 кві, 2022 21:49
osya1964 написав:Andrey2512
Может во Льве и так,лично мне по окончании депо сих пор не собрали и 10 процентов,а этих 10 выдали 1996 годом,подход такой ,не хочешь не бери.
Какой город и банк?
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asti
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Додано: Суб 16 кві, 2022 21:50
osya1964
Так практически везде, если нет своих прикормленных кассиров.
vitaliian
Да, продажа. Покупка,такое чувство, что вообще от болды: у кого 30.9, у кого 31.5 )
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Andrey2512
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Додано: Суб 16 кві, 2022 22:00
asti ПУМБ Киев,А-банк вообще не хотят отдавать деньги в евро со счета,типа ждите ,когда принесут,кто принесет и когда,беспредел
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osya1964
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