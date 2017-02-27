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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9428942994309431
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 06:47

  osya1964 написав:asti ПУМБ Киев,А-банк вообще не хотят отдавать деньги в евро со счета,типа ждите ,когда принесут,кто принесет и когда,беспредел

Все наши банки платежеспособны, они же проходят тесты на стрессоустойчивость и всевозможные мониторинги - так заявляет НБУ. Не пишите глупостей, всем все выдается.
BIGor
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