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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9428942994309431
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 06:47

  osya1964 написав:asti ПУМБ Киев,А-банк вообще не хотят отдавать деньги в евро со счета,типа ждите ,когда принесут,кто принесет и когда,беспредел

Все наши банки платежеспособны, они же проходят тесты на стрессоустойчивость и всевозможные мониторинги - так заявляет НБУ. Не пишите глупостей, всем все выдается.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 08:59

  osya1964 написав:asti ПУМБ Киев,А-банк вообще не хотят отдавать деньги в евро со счета,типа ждите ,когда принесут,кто принесет и когда,беспредел
А, понятно, ну с евро и до войны проблемы были.
Сейчас НБУ разрешил рыночный курс ставить - должно полегше стать с выдачей. В крайнем случае сможете гривной забрать по нормальному курсу//)
asti
 
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Сміємось - отже НЕ здаємось!)))

  asti написав:
  edvardd написав:Запорожье
32,50/32,60
Ого, так узко!
На линии фронта практически...

...так вузько - буває ЛИШЕ на лінії фронту, що навіть, голка не пролізе у ваше... - коли воно зіжметься :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 09:39

На крок ближче до перемоги!

Всіх з Вербною неділею!!!
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 09:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Блин. Вот реально не знаю. Ложить грн на короткий депозит или покупать бакс?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:05

  BIGor написав:
  osya1964 написав:asti ПУМБ Киев,А-банк вообще не хотят отдавать деньги в евро со счета,типа ждите ,когда принесут,кто принесет и когда,беспредел

Все наши банки платежеспособны, они же проходят тесты на стрессоустойчивость и всевозможные мониторинги - так заявляет НБУ. Не пишите глупостей, всем все выдается.

Вчора була стаття, що вже не все так гарно...

За березень Моно вже фіксанув збиток, питання, чи то один Моно чи вся банківська система його фіксанула?

Далі буде...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:08

Все просто!©

  Investor_K написав:Блин. Вот реально не знаю. Ложить грн на короткий депозит или покупать бакс?

Я поклав на... короткий депо(3міс) те, що не вмістилось на депостовпчики, які закінчуються через місяць/два/три/чотири/пам'ять... - хоч міг попросити дружину купити долярчиків.

Але, не знаю, чи це правильне рішення.... - хоч мені пох, так як суми незначні))
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:29

  change_pm написав:За березень Моно вже фіксанув збиток, питання, чи то один Моно чи вся банківська система його фіксанула?


А ви сам як вважаєте? Чи від вас це було риторичне запитання?
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:35

  change_pm написав:За березень Моно вже фіксанув збиток, питання, чи то один Моно чи вся банківська система його фіксанула?
Далі буде...

имхо, то у маркетологов моно так называется недополученная прибыль..
Savage Mind
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