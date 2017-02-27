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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 кві, 2022 06:47
osya1964 написав:asti
ПУМБ Киев,А-банк вообще не хотят отдавать деньги в евро со счета,типа ждите ,когда принесут,кто принесет и когда,беспредел
Все наши банки платежеспособны, они же проходят тесты на стрессоустойчивость и всевозможные мониторинги - так заявляет НБУ. Не пишите глупостей, всем все выдается.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 08:59
osya1964 написав:asti
ПУМБ Киев,А-банк вообще не хотят отдавать деньги в евро со счета,типа ждите ,когда принесут,кто принесет и когда,беспредел
А, понятно, ну с евро и до войны проблемы были.
Сейчас НБУ разрешил рыночный курс ставить - должно полегше стать с выдачей. В крайнем случае сможете гривной забрать по нормальному курсу//)
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Додано: Нед 17 кві, 2022 09:38
asti написав:
Ого, так узко!
edvardd написав:
Запорожье
32,50/32,60
На линии фронта
практически...
...так вузько - буває ЛИШЕ на лінії фронту, що навіть, голка не пролізе у ваше... - коли воно зіжметься
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Додано: Нед 17 кві, 2022 09:39
Всіх з Вербною неділею!!!
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Додано: Нед 17 кві, 2022 09:54
Блин. Вот реально не знаю. Ложить грн на короткий депозит или покупать бакс?
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Додано: Нед 17 кві, 2022 10:05
BIGor написав:
Все наши банки платежеспособны
osya1964 написав:asti
ПУМБ Киев,А-банк вообще не хотят отдавать деньги в евро со счета,типа ждите ,когда принесут,кто принесет и когда,беспредел
, они же проходят тесты на стрессоустойчивость и всевозможные мониторинги - так заявляет НБУ. Не пишите глупостей, всем все выдается.
Вчора була стаття, що вже не все так гарно...
За березень Моно вже фіксанув збиток, питання, чи то один Моно чи вся банківська система його фіксанула?
Далі буде...
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Додано: Нед 17 кві, 2022 10:08
Investor_K написав:
Блин. Вот реально не знаю. Ложить грн на короткий депозит или покупать бакс?
Я поклав на... короткий депо(3міс) те, що не вмістилось на депостовпчики, які закінчуються через місяць/два/три/чотири/пам'ять... - хоч міг попросити дружину купити долярчиків.
Але, не знаю, чи це правильне рішення.... - хоч мені пох, так як суми незначні))
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Додано: Нед 17 кві, 2022 10:29
change_pm написав:
За березень Моно вже фіксанув збиток, питання, чи то один Моно чи вся банківська система його фіксанула?
А ви сам як вважаєте? Чи від вас це було риторичне запитання?
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Додано: Нед 17 кві, 2022 10:35
change_pm написав:
За березень Моно вже фіксанув збиток, питання, чи то один Моно чи вся банківська система його фіксанула?
Далі буде...
имхо, то у маркетологов моно так называется недополученная прибыль..
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