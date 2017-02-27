|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 кві, 2022 11:21
Investor_K написав:
Блин. Вот реально не знаю. Ложить грн на короткий депозит или покупать бакс?
ИМХО - основной девал еще впереди. основная причина - существенное изменение соотношения имеющихся денег (денежной базы)и ВВП (наличие производимых товаров). соотношение изменится раза в 2. изменение курса конечно не будет пропорционально, но коэф-т 1,5 - легко.
сейчас набежит толпа свидетелей крепкой гривны, и будут говорить, что худшее позади
опять будет две точки зрения - ничего не меняется
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1817
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 631 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 кві, 2022 11:33
Shaman написав: Investor_K написав:
Блин. Вот реально не знаю. Ложить грн на короткий депозит или покупать бакс?
ИМХО - основной девал еще впереди. основная причина - существенное изменение соотношения имеющихся денег (денежной базы)и ВВП (наличие производимых товаров). соотношение изменится раза в 2. изменение курса конечно не будет пропорционально, но коэф-т 1,5 - легко.
сейчас набежит толпа свидетелей крепкой гривны, и будут говорить, что худшее позади
опять будет две точки зрения - ничего не меняется
Поки заборонений імпорт - буде 29.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5944
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 999 раз.
- Подякували: 1300 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 кві, 2022 12:12
change_pm написав:
За березень Моно вже фіксанув збиток, питання, чи то один Моно чи вся банківська система його фіксанула?
Вибачаюся за таке дурне питання... Але я тут не так довго)
Що означає "фіксація збитку"?)
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 кві, 2022 12:19
Andrey2512 написав: change_pm написав:
За березень Моно вже фіксанув збиток, питання, чи то один Моно чи вся банківська система його фіксанула?
Вибачаюся за таке дурне питання... Але я тут не так довго)
Що означає "фіксація збитку"?)
Это как в сексе. Вкладываешь больше,чем потом получаешь на выходе процесса
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7336
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 726 раз.
-
- Профіль
-
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5562
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6184 раз.
- Подякували: 2751 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|30389
|26707128
|
Нед 17 кві, 2022 00:27
ol_zy
|
|1493
|8123252
|
|
|7970
|22057579
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
|