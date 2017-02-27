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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9429943094319432
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:21

  Investor_K написав:Блин. Вот реально не знаю. Ложить грн на короткий депозит или покупать бакс?

ИМХО - основной девал еще впереди. основная причина - существенное изменение соотношения имеющихся денег (денежной базы)и ВВП (наличие производимых товаров). соотношение изменится раза в 2. изменение курса конечно не будет пропорционально, но коэф-т 1,5 - легко.

сейчас набежит толпа свидетелей крепкой гривны, и будут говорить, что худшее позади
опять будет две точки зрения - ничего не меняется :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:33

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Блин. Вот реально не знаю. Ложить грн на короткий депозит или покупать бакс?

ИМХО - основной девал еще впереди. основная причина - существенное изменение соотношения имеющихся денег (денежной базы)и ВВП (наличие производимых товаров). соотношение изменится раза в 2. изменение курса конечно не будет пропорционально, но коэф-т 1,5 - легко.

сейчас набежит толпа свидетелей крепкой гривны, и будут говорить, что худшее позади
опять будет две точки зрения - ничего не меняется :D

Поки заборонений імпорт - буде 29.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:За березень Моно вже фіксанув збиток, питання, чи то один Моно чи вся банківська система його фіксанула?


Вибачаюся за таке дурне питання... Але я тут не так довго)

Що означає "фіксація збитку"?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 12:19

  Andrey2512 написав:
  change_pm написав:За березень Моно вже фіксанув збиток, питання, чи то один Моно чи вся банківська система його фіксанула?


Вибачаюся за таке дурне питання... Але я тут не так довго)

Що означає "фіксація збитку"?)

Это как в сексе. Вкладываешь больше,чем потом получаешь на выходе процесса
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 12:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Всіх з Вербною неділею!!!

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Василь-Рівне
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  #<1 ... 9429943094319432
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