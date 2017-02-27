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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9430943194329433>
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:21

  Investor_K написав:Блин. Вот реально не знаю. Ложить грн на короткий депозит или покупать бакс?

ИМХО - основной девал еще впереди. основная причина - существенное изменение соотношения имеющихся денег (денежной базы)и ВВП (наличие производимых товаров). соотношение изменится раза в 2. изменение курса конечно не будет пропорционально, но коэф-т 1,5 - легко.

сейчас набежит толпа свидетелей крепкой гривны, и будут говорить, что худшее позади
опять будет две точки зрения - ничего не меняется :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:33

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Блин. Вот реально не знаю. Ложить грн на короткий депозит или покупать бакс?

ИМХО - основной девал еще впереди. основная причина - существенное изменение соотношения имеющихся денег (денежной базы)и ВВП (наличие производимых товаров). соотношение изменится раза в 2. изменение курса конечно не будет пропорционально, но коэф-т 1,5 - легко.

сейчас набежит толпа свидетелей крепкой гривны, и будут говорить, что худшее позади
опять будет две точки зрения - ничего не меняется :D

Поки заборонений імпорт - буде 29.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:За березень Моно вже фіксанув збиток, питання, чи то один Моно чи вся банківська система його фіксанула?


Вибачаюся за таке дурне питання... Але я тут не так довго)

Що означає "фіксація збитку"?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 12:19

  Andrey2512 написав:
  change_pm написав:За березень Моно вже фіксанув збиток, питання, чи то один Моно чи вся банківська система його фіксанула?


Вибачаюся за таке дурне питання... Але я тут не так довго)

Що означає "фіксація збитку"?)

Это как в сексе. Вкладываешь больше,чем потом получаешь на выходе процесса
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 12:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Всіх з Вербною неділею!!!

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Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 12:47

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:Блин. Вот реально не знаю. Ложить грн на короткий депозит или покупать бакс?

ИМХО - основной девал еще впереди. основная причина - существенное изменение соотношения имеющихся денег (денежной базы)и ВВП (наличие производимых товаров). соотношение изменится раза в 2. изменение курса конечно не будет пропорционально, но коэф-т 1,5 - легко.

сейчас набежит толпа свидетелей крепкой гривны, и будут говорить, что худшее позади
опять будет две точки зрения - ничего не меняется :D

Поки заборонений імпорт - буде 29.

пока импорт запрещен - курс будет 29,25. снимать ограничения будут комплексно
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 14:12

Михаил Кухар
Вчера в 12:13 ·
НБУ "РОЗМОРОЗИВ" ГОТІВКОВИЙ РИНОК ВАЛЮТИ
Вже другий тиждень знайомі банкіри мені жаліються, що в них накопичується надмірна кількість валюти, а їм немає в що вкладати цю готівкову валюту. А Нацбанк її в них не купує вище за офіційний курс і за кордон, щоб поповнити коррахунок, вивозити не дає...
Ситуація, що склалася -- природня для другого місяця війни: мільйони вимушений переселенців -- і всі "проїдають" доларові заощадження.
Тому курс, що злетів у перші два тижні на піку паніки до 35-ти, повільно спустився до сьогоднішнього середнього спреду по країні 31/32 по купівля та продажу.
Всі "неофіційні" обмінки, що є поблизу мене, опустили за останній тиждень курс з 32,0/33,0 до 31,5/32.
З понеділка НБУ дозволив банкам продавати готівкову валюту з відхиленням в 10% -- це максимум 32,175 UAH/USD (від офіційного 29,25).
Офіційний ринок має "ожити". А до літа за таким трендом ще й знову курс 30,0 можемо побачити...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 14:32

  edvardd написав:Вже другий тиждень знайомі банкіри мені жаліються, що в них накопичується надмірна кількість валюти
чё то не верится
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 14:41

То є у вільному доступі долярчики в банках?

В Україні змінились правила продажу валюти: держава назвала максимальний курс долара
https://gsminfo.com.ua/86578-v-ukrayini ... olara.html

А з купівлею онлайн як у банках? Щось змінилось?
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 14:53

  vitaliian написав:
  edvardd написав:Вже другий тиждень знайомі банкіри мені жаліються, що в них накопичується надмірна кількість валюти
чё то не верится

Кухар недавно говорил о 8 лет непрерывного роста, и я ему тогда поверил.
BIGor
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