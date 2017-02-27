Investor_K написав:Блин. Вот реально не знаю. Ложить грн на короткий депозит или покупать бакс?
ИМХО - основной девал еще впереди. основная причина - существенное изменение соотношения имеющихся денег (денежной базы)и ВВП (наличие производимых товаров). соотношение изменится раза в 2. изменение курса конечно не будет пропорционально, но коэф-т 1,5 - легко.
сейчас набежит толпа свидетелей крепкой гривны, и будут говорить, что худшее позади опять будет две точки зрения - ничего не меняется
Investor_K написав:Блин. Вот реально не знаю. Ложить грн на короткий депозит или покупать бакс?
ИМХО - основной девал еще впереди. основная причина - существенное изменение соотношения имеющихся денег (денежной базы)и ВВП (наличие производимых товаров). соотношение изменится раза в 2. изменение курса конечно не будет пропорционально, но коэф-т 1,5 - легко.
сейчас набежит толпа свидетелей крепкой гривны, и будут говорить, что худшее позади опять будет две точки зрения - ничего не меняется
Investor_K написав:Блин. Вот реально не знаю. Ложить грн на короткий депозит или покупать бакс?
ИМХО - основной девал еще впереди. основная причина - существенное изменение соотношения имеющихся денег (денежной базы)и ВВП (наличие производимых товаров). соотношение изменится раза в 2. изменение курса конечно не будет пропорционально, но коэф-т 1,5 - легко.
сейчас набежит толпа свидетелей крепкой гривны, и будут говорить, что худшее позади опять будет две точки зрения - ничего не меняется
Поки заборонений імпорт - буде 29.
пока импорт запрещен - курс будет 29,25. снимать ограничения будут комплексно
Михаил Кухар Вчера в 12:13 · НБУ "РОЗМОРОЗИВ" ГОТІВКОВИЙ РИНОК ВАЛЮТИ Вже другий тиждень знайомі банкіри мені жаліються, що в них накопичується надмірна кількість валюти, а їм немає в що вкладати цю готівкову валюту. А Нацбанк її в них не купує вище за офіційний курс і за кордон, щоб поповнити коррахунок, вивозити не дає... Ситуація, що склалася -- природня для другого місяця війни: мільйони вимушений переселенців -- і всі "проїдають" доларові заощадження. Тому курс, що злетів у перші два тижні на піку паніки до 35-ти, повільно спустився до сьогоднішнього середнього спреду по країні 31/32 по купівля та продажу. Всі "неофіційні" обмінки, що є поблизу мене, опустили за останній тиждень курс з 32,0/33,0 до 31,5/32. З понеділка НБУ дозволив банкам продавати готівкову валюту з відхиленням в 10% -- це максимум 32,175 UAH/USD (від офіційного 29,25). Офіційний ринок має "ожити". А до літа за таким трендом ще й знову курс 30,0 можемо побачити...