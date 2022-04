Додано: Нед 17 кві, 2022 15:17

Ukraine has asked G7 for $50 billion to cover budget deficit, says senior officialКакой будет курс когда их дадут? 8-12-24А лучше подскажите Зеленскому перевести Украину на евро. Для этого не обязательно быть членом ЕС. Напечатал сколько хочешь и раздал бедным.У Байдена сегодня вообще хорошее настроение, можно было бы и 70 ярдов попросить