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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 кві, 2022 14:59
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ol_zy
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:17
Ukraine has asked G7 for $50 billion to cover budget deficit, says senior officialhttps://www.reuters.com/world/ukraine-h ... ce=twitter
Какой будет курс когда их дадут? 8-12-24
А лучше подскажите Зеленскому перевести Украину на евро. Для этого не обязательно быть членом ЕС. Напечатал сколько хочешь и раздал бедным.
У Байдена сегодня вообще хорошее настроение, можно было бы и 70 ярдов попросить
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vitaliian
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Додано: Нед 17 кві, 2022 15:20
Кто-нибудь подскажет, можно ли сейчас где-то открыть долларовый депозит за наличную гривну?
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Economist
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Додано: Нед 17 кві, 2022 16:06
Investor_K написав:
Блин. Вот реально не знаю. Ложить грн на короткий депозит или покупать бакс?
Отправить жену за кордон с грн картой, ложить на карту грн и снимать евро
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adeges
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:01
Сума з поправкою на українські реалії ?
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:03
BIGor написав: vitaliian написав: edvardd написав:
Вже другий тиждень знайомі банкіри мені жаліються, що в них накопичується надмірна кількість валюти
чё то не верится
Кухар недавно говорил о 8 лет непрерывного роста, и я ему тогда поверил.
у нас впереди 30 лет непрерывного роста, и это не шутка, фактор войны, немного подгадил ситуацию, но не отменил...
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Додано: Нед 17 кві, 2022 17:50
гайз енд герлз, банани по 64 грн за кіло, то який курс гривні?
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change_pm
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Додано: Нед 17 кві, 2022 18:02
Vostock написав: change_pm написав:
гайз енд герлз, банани по 64 грн за кіло, то який курс гривні?
За подробностями конвертации курса грн в у.е. через бананы - это к Зебре.
а я ж його і чекаю...
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Додано: Нед 17 кві, 2022 18:16
change_pm написав:гайз енд герлз, банани по 64 грн за кіло, то який курс гривні?
Сільпо-48, Фоззі-47. Київ.
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lel
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