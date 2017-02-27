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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9431943294339434>
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 14:59

  Успіх написав:В Україні змінились правила продажу валюти: держава назвала максимальний курс долара
https://gsminfo.com.ua/86578-v-ukrayini ... olara.html

А з купівлею онлайн як у банках? Щось змінилось?

пока запрет
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:17

Ukraine has asked G7 for $50 billion to cover budget deficit, says senior official
https://www.reuters.com/world/ukraine-h ... ce=twitter

Какой будет курс когда их дадут? 8-12-24

А лучше подскажите Зеленскому перевести Украину на евро. Для этого не обязательно быть членом ЕС. Напечатал сколько хочешь и раздал бедным.

У Байдена сегодня вообще хорошее настроение, можно было бы и 70 ярдов попросить
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто-нибудь подскажет, можно ли сейчас где-то открыть долларовый депозит за наличную гривну?
Economist
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 16:06

  Investor_K написав:Блин. Вот реально не знаю. Ложить грн на короткий депозит или покупать бакс?


Отправить жену за кордон с грн картой, ложить на карту грн и снимать евро
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Ukraine has asked G7 for $50 billion to cover budget deficit, says senior official
https://www.reuters.com/world/ukraine-h ... ce=twitter

Какой будет курс когда их дадут?

Сума з поправкою на українські реалії ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:03

  BIGor написав:
  vitaliian написав:
  edvardd написав:Вже другий тиждень знайомі банкіри мені жаліються, що в них накопичується надмірна кількість валюти
чё то не верится

Кухар недавно говорил о 8 лет непрерывного роста, и я ему тогда поверил.

у нас впереди 30 лет непрерывного роста, и это не шутка, фактор войны, немного подгадил ситуацию, но не отменил...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:50

курс гривні...

гайз енд герлз, банани по 64 грн за кіло, то який курс гривні?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 17:59

  change_pm написав:гайз енд герлз, банани по 64 грн за кіло, то який курс гривні?


За подробностями конвертации курса грн в у.е. через бананы - это к Зебре.
:D
Vostock
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:02

  Vostock написав:
  change_pm написав:гайз енд герлз, банани по 64 грн за кіло, то який курс гривні?


За подробностями конвертации курса грн в у.е. через бананы - это к Зебре.
:D

а я ж його і чекаю...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

change_pm написав:гайз енд герлз, банани по 64 грн за кіло, то який курс гривні?
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