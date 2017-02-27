Успіх написав:В Україні змінились правила продажу валюти: держава назвала максимальний курс долара
https://gsminfo.com.ua/86578-v-ukrayini ... olara.html
А з купівлею онлайн як у банках? Щось змінилось?
пока запрет
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 кві, 2022 14:59
пока запрет
Додано: Нед 17 кві, 2022 15:17
Ukraine has asked G7 for $50 billion to cover budget deficit, says senior official
Какой будет курс когда их дадут? 8-12-24
А лучше подскажите Зеленскому перевести Украину на евро. Для этого не обязательно быть членом ЕС. Напечатал сколько хочешь и раздал бедным.
У Байдена сегодня вообще хорошее настроение, можно было бы и 70 ярдов попросить
Додано: Нед 17 кві, 2022 15:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кто-нибудь подскажет, можно ли сейчас где-то открыть долларовый депозит за наличную гривну?
Додано: Нед 17 кві, 2022 16:06
Додано: Нед 17 кві, 2022 17:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сума з поправкою на українські реалії ?
Додано: Нед 17 кві, 2022 17:03
у нас впереди 30 лет непрерывного роста, и это не шутка, фактор войны, немного подгадил ситуацию, но не отменил...
Додано: Нед 17 кві, 2022 17:50
курс гривні...
гайз енд герлз, банани по 64 грн за кіло, то який курс гривні?
Додано: Нед 17 кві, 2022 17:59
Додано: Нед 17 кві, 2022 18:02
Додано: Нед 17 кві, 2022 18:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сільпо-48, Фоззі-47. Київ.
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