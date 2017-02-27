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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9431943294339434
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:18

  lel написав:
change_pm написав:гайз енд герлз, банани по 64 грн за кіло, то який курс гривні?
Сільпо-48, Фоззі-47. Київ.

Как я помню, индекс банана (ИБ) был всегда около 1 дол. США за 1 кг бананов. Но ждем Зебру для подтверждения.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:27

  BIGor написав:
  lel написав:
change_pm написав:гайз енд герлз, банани по 64 грн за кіло, то який курс гривні?
Сільпо-48, Фоззі-47. Київ.

Как я помню, индекс банана (ИБ) был всегда около 1 дол. США за 1 кг бананов. Но ждем Зебру для подтверждения.

Бананы нечем доставлять, доступ к портам блокируется рашистскими кораблями.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  adeges написав:Отправить жену за кордон с грн картой, ложить на карту грн и снимать евро


Работает схема? Какой курс выходит? Как я понимаю, должна быть ещё комиссия за конвертацию...
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:34

  Andrey2512 написав:
  adeges написав:Отправить жену за кордон с грн картой, ложить на карту грн и снимать евро


Работает схема? Какой курс выходит? Как я понимаю, должна быть ещё комиссия за конвертацию...


Сегодняшний курс евро 32.9. Комиссии зависят от банка. За наличные, или конвертацию. В ряде банков их нет.
Востаннє редагувалось adeges в Нед 17 кві, 2022 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:36

  Andrey2512 написав:
  adeges написав:Отправить жену за кордон с грн картой, ложить на карту грн и снимать евро


Работает схема? Какой курс выходит? Как я понимаю, должна быть ещё комиссия за конвертацию...

Так работает, курс с комиссиями выходит 32-33 за доллар.
BIGor
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