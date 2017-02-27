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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 кві, 2022 18:18
lel написав:
change_pm написав:гайз енд герлз, банани по 64 грн за кіло, то який курс гривні?
Сільпо-48, Фоззі-47. Київ.
Как я помню, индекс банана (ИБ)
был всегда около 1 дол. США за 1 кг бананов
. Но ждем Зебру для подтверждения.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 18:27
BIGor написав: lel написав:
change_pm написав:гайз енд герлз, банани по 64 грн за кіло, то який курс гривні?
Сільпо-48, Фоззі-47. Київ.
Как я помню, индекс банана (ИБ)
был всегда около 1 дол. США за 1 кг бананов
. Но ждем Зебру для подтверждения.
Бананы нечем доставлять, доступ к портам блокируется рашистскими кораблями.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 18:29
adeges написав:
Отправить жену за кордон с грн картой, ложить на карту грн и снимать евро
Работает схема? Какой курс выходит? Как я понимаю, должна быть ещё комиссия за конвертацию...
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Andrey2512
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Додано: Нед 17 кві, 2022 18:34
Andrey2512 написав: adeges написав:
Отправить жену за кордон с грн картой, ложить на карту грн и снимать евро
Работает схема? Какой курс выходит? Как я понимаю, должна быть ещё комиссия за конвертацию...
Сегодняшний курс евро 32.9. Комиссии зависят от банка. За наличные, или конвертацию. В ряде банков их нет.
Востаннє редагувалось adeges
в Нед 17 кві, 2022 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 18:36
Andrey2512 написав: adeges написав:
Отправить жену за кордон с грн картой, ложить на карту грн и снимать евро
Работает схема? Какой курс выходит? Как я понимаю, должна быть ещё комиссия за конвертацию...
Так работает, курс с комиссиями выходит 32-33 за доллар.
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BIGor
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