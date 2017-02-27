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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 кві, 2022 18:18
lel написав:
change_pm написав:гайз енд герлз, банани по 64 грн за кіло, то який курс гривні?
Сільпо-48, Фоззі-47. Київ.
Как я помню, индекс банана (ИБ)
был всегда около 1 дол. США за 1 кг бананов
. Но ждем Зебру для подтверждения.
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BIGor
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Додано: Нед 17 кві, 2022 18:27
BIGor написав: lel написав:
change_pm написав:гайз енд герлз, банани по 64 грн за кіло, то який курс гривні?
Сільпо-48, Фоззі-47. Київ.
Как я помню, индекс банана (ИБ)
был всегда около 1 дол. США за 1 кг бананов
. Но ждем Зебру для подтверждения.
Бананы нечем доставлять, доступ к портам блокируется рашистскими кораблями.
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Евгений Н.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 18:29
adeges написав:
Отправить жену за кордон с грн картой, ложить на карту грн и снимать евро
Работает схема? Какой курс выходит? Как я понимаю, должна быть ещё комиссия за конвертацию...
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Andrey2512
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Додано: Нед 17 кві, 2022 18:34
Andrey2512 написав: adeges написав:
Отправить жену за кордон с грн картой, ложить на карту грн и снимать евро
Работает схема? Какой курс выходит? Как я понимаю, должна быть ещё комиссия за конвертацию...
Сегодняшний курс евро 32.9. Комиссии зависят от банка. За наличные, или конвертацию. В ряде банков их нет.
Востаннє редагувалось adeges
в Нед 17 кві, 2022 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 кві, 2022 18:36
Andrey2512 написав: adeges написав:
Отправить жену за кордон с грн картой, ложить на карту грн и снимать евро
Работает схема? Какой курс выходит? Как я понимаю, должна быть ещё комиссия за конвертацию...
Так работает, курс с комиссиями выходит 32-33 за доллар.
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BIGor
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Додано: Нед 17 кві, 2022 20:31
Евгений Н. написав:Бананы нечем доставлять
, доступ к портам блокируется рашистскими кораблями.
хех, як все просто...
банани нічим привозити - порти заблоковано, і частини портів вже немає... так?
а що там з експортом тоді? і моє любиме питання, так який реальний курс?
пісі. поясню, мені не подобається продавати свої уешки на міжбанку по 29.25, а витрачати по 48 і 64... так зрозуміло?
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change_pm
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Додано: Нед 17 кві, 2022 22:06
Кто-то может разъяснить, зачем им дополнительно еще 50 млрд на полгода в более-менее конкретных цифрах, не просто в общих фразах типа "война требует больших расходов", а конкретнее ? (т.е. из комментов Устенка, я понял, что это не на восстановление-развитие, а именно на текущие нужды - покрытие бюджетного дефицита). Это помимо уже согласованных сумм, суммарно где-то на 20 млрд долл (и то, о договоренностях о получении 20 млрд говорилось еще где-то в начале-середине марта), плюс по-сути всю военную технику нам дают бесплатно(?) и она вся по-любому считается отдельно. Плюс гуманитарная помощь - тоже отдельными суммами, товарами.
У нас же налоги кое-как, но всё же собираются, экономика вроде где может, потихоньку начинает восстанавливаться.
Никак не могу понять, куда такие космические деньги на такой короткий срок, учитывая что из бюджета идут критические расходы.
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Alex2007
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Додано: Нед 17 кві, 2022 22:25
Alex2007 написав:
Кто-то может разъяснить, зачем им дополнительно еще 50 млрд на полгода в более-менее конкретных цифрах, не просто в общих фразах типа "война требует больших расходов", а конкретнее ? (т.е. из комментов Устенка, я понял, что это не на восстановление-развитие, а именно на текущие нужды - покрытие бюджетного дефицита). Это помимо уже согласованных сумм, суммарно где-то на 20 млрд долл (и то, о договоренностях о получении 20 млрд говорилось еще где-то в начале-середине марта), плюс по-сути всю военную технику нам дают бесплатно(?) и она вся по-любому считается отдельно. Плюс гуманитарная помощь - тоже отдельными суммами, товарами.
У нас же налоги кое-как, но всё же собираются, экономика вроде где может, потихоньку начинает восстанавливаться.
Никак не могу понять, куда такие космические деньги на такой короткий срок, учитывая что из бюджета идут критические расходы.
Военная техника теоретически по ленд-лизу, если не будет уничтожена, должна быть возвращена либо выкуплена.
Бюджет 50 млрд - это с учетом откатов, наивные вопросы задаете.
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Zebra
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Додано: Нед 17 кві, 2022 22:35
Zebra написав:
Военная техника теоретически по ленд-лизу, если не будет уничтожена, должна быть возвращена либо выкуплена.
Бюджет 50 млрд - это с учетом откатов, наивные вопросы задаете.
По технике по ленд-лизу - ну не в течение же полгода отдавать ? и там много бесплатно вроде идет (режим ленд-лиза американцы еще вроде не включили, только собираются закон окончательно проголосовать, если я ничего не пропустил)
Насчет откатов - ну как бы понятно что не без этого, но у откатчиков случаем "харя не треснет"?
п.с. Или это наши ребята, куют железо пока горячо, не отходя от кассы, поскольку догадываются, что потом запрашивать триллионы долларов будет гораздо сложнее и работают по принципу "надо получить 10 млрд, заявляют о 50" ?
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Alex2007
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