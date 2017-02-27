RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9431943294339434
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:18

  lel написав:
change_pm написав:гайз енд герлз, банани по 64 грн за кіло, то який курс гривні?
Сільпо-48, Фоззі-47. Київ.

Как я помню, индекс банана (ИБ) был всегда около 1 дол. США за 1 кг бананов. Но ждем Зебру для подтверждения.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5957
З нами з: 19.09.10
Подякував: 999 раз.
Подякували: 1300 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:27

  BIGor написав:
  lel написав:
change_pm написав:гайз енд герлз, банани по 64 грн за кіло, то який курс гривні?
Сільпо-48, Фоззі-47. Київ.

Как я помню, индекс банана (ИБ) был всегда около 1 дол. США за 1 кг бананов. Но ждем Зебру для подтверждения.

Бананы нечем доставлять, доступ к портам блокируется рашистскими кораблями.
Евгений Н.
 
Повідомлень: 521
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  adeges написав:Отправить жену за кордон с грн картой, ложить на карту грн и снимать евро


Работает схема? Какой курс выходит? Как я понимаю, должна быть ещё комиссия за конвертацию...
Andrey2512
 
Повідомлень: 14
З нами з: 04.04.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:34

  Andrey2512 написав:
  adeges написав:Отправить жену за кордон с грн картой, ложить на карту грн и снимать евро


Работает схема? Какой курс выходит? Как я понимаю, должна быть ещё комиссия за конвертацию...


Сегодняшний курс евро 32.9. Комиссии зависят от банка. За наличные, или конвертацию. В ряде банков их нет.
Востаннє редагувалось adeges в Нед 17 кві, 2022 18:37, всього редагувалось 1 раз.
adeges
 
Повідомлень: 3922
З нами з: 14.03.06
Подякував: 295 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:36

  Andrey2512 написав:
  adeges написав:Отправить жену за кордон с грн картой, ложить на карту грн и снимать евро


Работает схема? Какой курс выходит? Как я понимаю, должна быть ещё комиссия за конвертацию...

Так работает, курс с комиссиями выходит 32-33 за доллар.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5957
З нами з: 19.09.10
Подякував: 999 раз.
Подякували: 1300 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 20:31

  Евгений Н. написав:Бананы нечем доставлять, доступ к портам блокируется рашистскими кораблями.

хех, як все просто...

банани нічим привозити - порти заблоковано, і частини портів вже немає... так?

а що там з експортом тоді? і моє любиме питання, так який реальний курс?

пісі. поясню, мені не подобається продавати свої уешки на міжбанку по 29.25, а витрачати по 48 і 64... так зрозуміло?
change_pm
 
Повідомлень: 5552
З нами з: 03.02.16
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 22:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Ukraine has asked G7 for $50 billion to cover budget deficit, says senior official
https://www.reuters.com/world/ukraine-h ... ce=twitter


Кто-то может разъяснить, зачем им дополнительно еще 50 млрд на полгода в более-менее конкретных цифрах, не просто в общих фразах типа "война требует больших расходов", а конкретнее ? (т.е. из комментов Устенка, я понял, что это не на восстановление-развитие, а именно на текущие нужды - покрытие бюджетного дефицита). Это помимо уже согласованных сумм, суммарно где-то на 20 млрд долл (и то, о договоренностях о получении 20 млрд говорилось еще где-то в начале-середине марта), плюс по-сути всю военную технику нам дают бесплатно(?) и она вся по-любому считается отдельно. Плюс гуманитарная помощь - тоже отдельными суммами, товарами.
У нас же налоги кое-как, но всё же собираются, экономика вроде где может, потихоньку начинает восстанавливаться.
Никак не могу понять, куда такие космические деньги на такой короткий срок, учитывая что из бюджета идут критические расходы.
:roll:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3401
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1696 раз.
Подякували: 1550 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 22:25

  Alex2007 написав:
  vitaliian написав:Ukraine has asked G7 for $50 billion to cover budget deficit, says senior official
https://www.reuters.com/world/ukraine-h ... ce=twitter


Кто-то может разъяснить, зачем им дополнительно еще 50 млрд на полгода в более-менее конкретных цифрах, не просто в общих фразах типа "война требует больших расходов", а конкретнее ? (т.е. из комментов Устенка, я понял, что это не на восстановление-развитие, а именно на текущие нужды - покрытие бюджетного дефицита). Это помимо уже согласованных сумм, суммарно где-то на 20 млрд долл (и то, о договоренностях о получении 20 млрд говорилось еще где-то в начале-середине марта), плюс по-сути всю военную технику нам дают бесплатно(?) и она вся по-любому считается отдельно. Плюс гуманитарная помощь - тоже отдельными суммами, товарами.
У нас же налоги кое-как, но всё же собираются, экономика вроде где может, потихоньку начинает восстанавливаться.
Никак не могу понять, куда такие космические деньги на такой короткий срок, учитывая что из бюджета идут критические расходы.
:roll:

Военная техника теоретически по ленд-лизу, если не будет уничтожена, должна быть возвращена либо выкуплена.
Бюджет 50 млрд - это с учетом откатов, наивные вопросы задаете.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11153
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1656 раз.
Подякували: 2427 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 22:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Военная техника теоретически по ленд-лизу, если не будет уничтожена, должна быть возвращена либо выкуплена.
Бюджет 50 млрд - это с учетом откатов, наивные вопросы задаете.


По технике по ленд-лизу - ну не в течение же полгода отдавать ? и там много бесплатно вроде идет (режим ленд-лиза американцы еще вроде не включили, только собираются закон окончательно проголосовать, если я ничего не пропустил)
Насчет откатов - ну как бы понятно что не без этого, но у откатчиков случаем "харя не треснет"? :mrgreen:

п.с. Или это наши ребята, куют железо пока горячо, не отходя от кассы, поскольку догадываются, что потом запрашивать триллионы долларов будет гораздо сложнее и работают по принципу "надо получить 10 млрд, заявляют о 50" ? :D
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3401
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1696 раз.
Подякували: 1550 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9431943294339434
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: evaw_tarsh і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 148, 149, 150
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1494 8123438
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 кві, 2022 15:46
BIGor
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3037, 3038, 3039
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30389 26707659
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 кві, 2022 00:27
ol_zy
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22057684
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2991)
17.04.2022 23:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.