Додано: Нед 17 кві, 2022 22:06

vitaliian написав: Ukraine has asked G7 for $50 billion to cover budget deficit, says senior official

https://www.reuters.com/world/ukraine-h ... ce=twitter Ukraine has asked G7 for $50 billion to cover budget deficit, says senior official... ce=twitter

Кто-то может разъяснить, зачем им дополнительно еще 50 млрд на полгода в более-менее конкретных цифрах, не просто в общих фразах типа "война требует больших расходов", а конкретнее ? (т.е. из комментов Устенка, я понял, что это не на восстановление-развитие, а именно на текущие нужды - покрытие бюджетного дефицита). Это помимо уже согласованных сумм, суммарно где-то на 20 млрд долл (и то, о договоренностях о получении 20 млрд говорилось еще где-то в начале-середине марта), плюс по-сути всю военную технику нам дают бесплатно(?) и она вся по-любому считается отдельно. Плюс гуманитарная помощь - тоже отдельными суммами, товарами.У нас же налоги кое-как, но всё же собираются, экономика вроде где может, потихоньку начинает восстанавливаться.Никак не могу понять, куда такие космические деньги на такой короткий срок, учитывая что из бюджета идут критические расходы.