Якщо виходити з анонсованих 15 млн. за погиблого, то ще треба більше . А ось ще цікавий момент:
Україна хоче, щоб кошти, які збирають у світі на її підтримку, потрапляли в Україну. Про це заявив в інтерв’ю українським онлайн-медіа президент Володимир Зеленський. «Окремі країни виділяють гроші, є навіть певні акції. Я вважаю, що це не дуже чесно. Я попереджав: якщо гроші виділяються на наших людей, то вони повинні заходити в нашу державу. А наша держава повинна перераховувати кошти людям, які є в нашій державі або стали біженцями. Це справедливо, – заявив він. – Бо збирають гроші «під нас» у світі, а потім ці гроші сюди навіть не заходять». Нагадаємо, міжнародна ініціатива Stand up for Ukraine за два тижні зібрала вже понад $10 млрд для підтримки українських біженців. https://lb.ua/society/2022/04/16/513678 ... tisya.html
Банки с 18 апреля могут продавать россиянам наличную валюту Центробанк с 18 апреля возобновил возможность продажи наличной валюты со стороны банков гражданам. Решение действует до 9 сентября и распространяется на валюту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.
Alex2007 написав:Кто-то может разъяснить, зачем им дополнительно еще 50 млрд на полгода в более-менее конкретных цифрах, не просто в общих фразах типа "война требует больших расходов
например в Ирпене разрушены до 70% домов. Где государство возьмёт средства на их единомоментное восстановление? Уже сейчас комиссия ходит по домам и оценивает убытки. Кроме того погорельцев надо куда то расселить. 50 ярдов это по скромному, там все 300 нужно.
Investor_K написав:Евро по отношению к баксу как русский корабль. Как долго это будет?
Это новая реальность, наверное идет к 1,05 и дальше к паритету. Все таки война в Европе.
vitaliian написав:например в Ирпене разрушены до 70% домов.
Это про частные дома речь? Смотрел видео с Ирпеня - высотки очень точечно повреждены. После смены окон 95% квартир в высотках пригодны для жизни. Тот же Ваш Версаль. Там повреждения в нескольких квартирах и все.