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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9432943394349435
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 06:14

  lejko_vit написав:Зарплаты ЗСУ + выплаты погибшим :(

Якщо виходити з анонсованих 15 млн. за погиблого, то ще треба більше :(.
А ось ще цікавий момент:
Україна хоче, щоб кошти, які збирають у світі на її підтримку, потрапляли в Україну.
Про це заявив в інтерв’ю українським онлайн-медіа президент Володимир Зеленський.
«Окремі країни виділяють гроші, є навіть певні акції. Я вважаю, що це не дуже чесно. Я попереджав: якщо гроші виділяються на наших людей, то вони повинні заходити в нашу державу. А наша держава повинна перераховувати кошти людям, які є в нашій державі або стали біженцями. Це справедливо, – заявив він. – Бо збирають гроші «під нас» у світі, а потім ці гроші сюди навіть не заходять».
Нагадаємо, міжнародна ініціатива Stand up for Ukraine за два тижні зібрала вже понад $10 млрд для підтримки українських біженців. https://lb.ua/society/2022/04/16/513678 ... tisya.html
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 06:40

На РФ тоже разрешили наличную валюту

Банки с 18 апреля могут продавать россиянам наличную валюту
Центробанк с 18 апреля возобновил возможность продажи наличной валюты со стороны банков гражданам. Решение действует до 9 сентября и распространяется на валюту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 06:43

  Alex2007 написав:Кто-то может разъяснить, зачем им дополнительно еще 50 млрд на полгода в более-менее конкретных цифрах, не просто в общих фразах типа "война требует больших расходов
например в Ирпене разрушены до 70% домов. Где государство возьмёт средства на их единомоментное восстановление? Уже сейчас комиссия ходит по домам и оценивает убытки. Кроме того погорельцев надо куда то расселить. 50 ярдов это по скромному, там все 300 нужно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Евро по отношению к баксу как русский корабль. Как долго это будет?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:20

  Investor_K написав:Евро по отношению к баксу как русский корабль. Как долго это будет?

Это новая реальность, наверное идет к 1,05 и дальше к паритету. Все таки война в Европе.

  vitaliian написав:например в Ирпене разрушены до 70% домов.

Это про частные дома речь? Смотрел видео с Ирпеня - высотки очень точечно повреждены. После смены окон 95% квартир в высотках пригодны для жизни. Тот же Ваш Версаль. Там повреждения в нескольких квартирах и все.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:25

  BIGor написав:
  lel написав:
change_pm написав:гайз енд герлз, банани по 64 грн за кіло, то який курс гривні?
Сільпо-48, Фоззі-47. Київ.

Как я помню, индекс банана (ИБ) был всегда около 1 дол. США за 1 кг бананов. Но ждем Зебру для подтверждения.


В Германии всегда бананы па 1 евро кг.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Через интернет банкинг на межбанке физлицо может купить валюту как до войны?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:42

  Investor_K написав:Через интернет банкинг на межбанке физлицо может купить валюту как до войны?

Продажа безналичной валюты банками клиентам-физическим лицам и дальше запрещена, кроме исключений, определенных постановлением № 18 от 24 февраля 2022 года (с изменениями).

https://minfin.com.ua/2022/04/14/83766742/
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