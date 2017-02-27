Додано: Пон 18 кві, 2022 09:29

vitaliian написав: Alex2007 написав: Кто-то может разъяснить, зачем им дополнительно еще 50 млрд на полгода в более-менее конкретных цифрах, не просто в общих фразах типа "война требует больших расходов Кто-то может разъяснить, зачем им дополнительно еще 50 млрд на полгода в более-менее конкретных цифрах, не просто в общих фразах типа "война требует больших расходов например в Ирпене разрушены до 70% домов. Где государство возьмёт средства на их единомоментное восстановление? Уже сейчас комиссия ходит по домам и оценивает убытки. Кроме того погорельцев надо куда то расселить. 50 ярдов это по скромному, там все 300 нужно. например в Ирпене разрушены до 70% домов. Где государство возьмёт средства на их единомоментное восстановление? Уже сейчас комиссия ходит по домам и оценивает убытки. Кроме того погорельцев надо куда то расселить. 50 ярдов это по скромному, там все 300 нужно.

я ж поэтому и удивился, что это они сейчас особо не говорят о каком-то восстановлении (ну может разве что частичное), а это текущие потребности на покрытие бюджетного дефицита - об этом говорил Устенко, и министр финансов тоже озвучивал подобного рода цифры (внимательно их слушал на днях )...Если б речь шла о восстановлении и не звучали какие-то фразы типа это нам на полгода/год - я бы и не спрашивал - там нужно конечно явно больше 50 млрд.Но какое сейчас толком может быть восстановление, если в любой момент в любом месте может прилететь и опять разрушить- т.е. полное (невременное, качественное, дорогостоящее) восстановление имеет смысл только после того, как будет завершена война.