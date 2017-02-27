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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9433943494359436>
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Через интернет банкинг на межбанке физлицо может купить валюту как до войны?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:42

  Investor_K написав:Через интернет банкинг на межбанке физлицо может купить валюту как до войны?

Продажа безналичной валюты банками клиентам-физическим лицам и дальше запрещена, кроме исключений, определенных постановлением № 18 от 24 февраля 2022 года (с изменениями).

https://minfin.com.ua/2022/04/14/83766742/
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 09:29

  vitaliian написав:
  Alex2007 написав:Кто-то может разъяснить, зачем им дополнительно еще 50 млрд на полгода в более-менее конкретных цифрах, не просто в общих фразах типа "война требует больших расходов
например в Ирпене разрушены до 70% домов. Где государство возьмёт средства на их единомоментное восстановление? Уже сейчас комиссия ходит по домам и оценивает убытки. Кроме того погорельцев надо куда то расселить. 50 ярдов это по скромному, там все 300 нужно.


я ж поэтому и удивился, что это они сейчас особо не говорят о каком-то восстановлении (ну может разве что частичное), а это текущие потребности на покрытие бюджетного дефицита - об этом говорил Устенко, и министр финансов тоже озвучивал подобного рода цифры (внимательно их слушал на днях )...

Если б речь шла о восстановлении и не звучали какие-то фразы типа это нам на полгода/год - я бы и не спрашивал - там нужно конечно гораздо больше 50 млрд (а еще сколько тех материальных убытков от конченного "русского мира", которые в принципе никак нельзя даже задокументировать, типа "груш"/"матрасов", ценных вещей и т.д :shock: ).
Но какое сейчас толком может быть восстановление, если в любой момент в любом месте может прилететь и опять разрушить :evil: - т.е. полное (невременное, качественное, дорогостоящее) восстановление имеет смысл только после того, как будет завершена война.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:11

Alex2007 відновлення усієї інфраструкури було б доцільне, коли Україна вступила б у якійсь військовий союз (НАТО чи інший). Інакше, навіть у випадку закінчення війни, немає гарантії що те що відновлять, не буде знову зруйноване.
denis_viniarchuk
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:32

  denis_viniarchuk написав:Alex2007 відновлення усієї інфраструкури було б доцільне, коли Україна вступила б у якійсь військовий союз (НАТО чи інший). Інакше, навіть у випадку закінчення війни, немає гарантії що те що відновлять, не буде знову зруйноване.



Ще надійніше - коли РФ в нинішньому вигляді та з нинішнім політичним устроєм зникне зі світової мапи та перетвориться на околиці Москви (яку при бажанні можна буде остаточно знищити як однойменний крейсер :lol: )
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:38

  Alex2007 написав:Ще надійніше - коли РФ в нинішньому вигляді та з нинішнім політичним устроєм зникне зі світової мапи та перетвориться на околиці Москви (яку при бажанні можна буде остаточно знищити як однойменний крейсер :lol: )

имхо, для этого нужен методичный последовательный схематоз как с совком..
а это время..
боюсь мы уже не застанем (
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:26

  Investor_K написав:Через интернет банкинг на межбанке физлицо может купить валюту как до войны?


на міжбанку торгують лише банки
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну так а Мариуполь? Город уничтожен, потерян, стоят заводы и порт.

Кто это будет возвращать и строить? Никто.

Доллар 32.20 видел сегодня в Львове.

Ниже уже не будет... Скорее всего.
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:13

Запорожье 32,20/32,30
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:20

  denis_viniarchuk написав:немає гарантії що те що відновлять, не буде знову зруйноване.
какие гарантии вам нужны клятвы пуйла на крови или Будапештский меморандум 2? Гарантии это наличие ракет в необходимом количестве. Если бы они были, пуйло бы не напал, так как сразу получил бы ответку. Когда наделаем ракеты, экономика восстановится сама по себе и курс вернётся к норме.
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