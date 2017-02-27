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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 кві, 2022 07:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Через интернет банкинг на межбанке физлицо может купить валюту как до войны?
Додано: Пон 18 кві, 2022 07:42
Додано: Пон 18 кві, 2022 09:29
я ж поэтому и удивился, что это они сейчас особо не говорят о каком-то восстановлении (ну может разве что частичное), а это текущие потребности на покрытие бюджетного дефицита - об этом говорил Устенко, и министр финансов тоже озвучивал подобного рода цифры (внимательно их слушал на днях )...
Если б речь шла о восстановлении и не звучали какие-то фразы типа это нам на полгода/год - я бы и не спрашивал - там нужно конечно гораздо больше 50 млрд (а еще сколько тех материальных убытков от конченного "русского мира", которые в принципе никак нельзя даже задокументировать, типа "груш"/"матрасов", ценных вещей и т.д ).
Но какое сейчас толком может быть восстановление, если в любой момент в любом месте может прилететь и опять разрушить - т.е. полное (невременное, качественное, дорогостоящее) восстановление имеет смысл только после того, как будет завершена война.
Додано: Пон 18 кві, 2022 10:11
Alex2007 відновлення усієї інфраструкури було б доцільне, коли Україна вступила б у якійсь військовий союз (НАТО чи інший). Інакше, навіть у випадку закінчення війни, немає гарантії що те що відновлять, не буде знову зруйноване.
Додано: Пон 18 кві, 2022 10:32
Ще надійніше - коли РФ в нинішньому вигляді та з нинішнім політичним устроєм зникне зі світової мапи та перетвориться на околиці Москви (яку при бажанні можна буде остаточно знищити як однойменний крейсер )
Додано: Пон 18 кві, 2022 10:38
имхо, для этого нужен методичный последовательный схематоз как с совком..
а это время..
боюсь мы уже не застанем (
Додано: Пон 18 кві, 2022 11:26
Додано: Пон 18 кві, 2022 12:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну так а Мариуполь? Город уничтожен, потерян, стоят заводы и порт.
Кто это будет возвращать и строить? Никто.
Доллар 32.20 видел сегодня в Львове.
Ниже уже не будет... Скорее всего.
Додано: Пон 18 кві, 2022 12:20
какие гарантии вам нужны клятвы пуйла на крови или Будапештский меморандум 2? Гарантии это наличие ракет в необходимом количестве. Если бы они были, пуйло бы не напал, так как сразу получил бы ответку. Когда наделаем ракеты, экономика восстановится сама по себе и курс вернётся к норме.
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