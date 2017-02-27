Банки с 18 апреля могут продавать россиянам наличную валюту Центробанк с 18 апреля возобновил возможность продажи наличной валюты со стороны банков гражданам. Решение действует до 9 сентября и распространяется на валюту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.
На прошедшей неделе НБУ проводил тендеры рефинансирования 4 раза, все дни, кроме четверга. Объемы были невелики, как и возврат ранее выданного. В понедельник и среду объемы были настолько скромны, что и экстренный суточный рефинанс в спокойной обстановке бывал больше. За неделю возврат рефинанса превысил выдачу нового на 0.205 млрд. грн. (неделей ранее 0.539 млрд. грн.) Устойчивая тенденция к стабильности в банковской системе позволила НБУ объевить о возвращении к практике проведения тендеров только по пятницам. Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на сегодняшнее утро составила 226.845 млрд. грн. (неделей ранее 217.607 млрд. грн.)
В результате операций на МБ было изъято из оборота 13.097 млрд. грн. (неделей ранее 8.978 млрд. грн.)
НБУ добавил в оборот 20 млрд. грн, выкупив на эту сумму военные облигации. Это второй такой выкуп с момента введения военного положения.
Т.о. чистая эмиссия за неделю составила 6.698 млрд. грн, (неделей ранее было изъято из оборота 9.517 млрд. грн,)
Расходы казначейства превысили доходы на 22.758 млрд. грн. (неделей ранее 37.505 млрд. грн.)
Переток наличных в банки на этой неделе сменился обналичиванием. Всего за неделю было обналичено -1.57 млрд. грн. (неделей ранее было инкассировано 2.817 млрд. грн.) Объемы операций с наличностью очень скромны по сравнению в мирными временами.
НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт. Результаты интервенций НБУ за неделю: ................доллар....евро Купил – ...1,00........5,00 Продал – 349,66.....92,98 Объемы валютных операций НБУ несколько увеличились, доллар постепенно возвращает себе уверенно лидерство в объемах операций.
В целом, кроме естественных для военного положения высоких расходов казначейства, острых проблем в финансовой системе не заметно. Возвращаясь к недавней дискуссии о запрошенной помощи в размере $50 млрд. на полгода, должен заметить, что сумма чрезмерной не выглядит. Сейчас, как видно из статистики, в среднем лишние расходы составляют около 1 млрд в неделю. За полгода это уже 25 млрд. При этом поступления в бюджет не упали резко в конце февраля, серьезное падения наметилось только в апреле. На эту разницу и уйдет вторая половина, если дадут. Не надо пугаться больших цифр - надо искать, с чем их сравнить
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............18.04.2022.........19.04.2022 дата розрахунку.............15.04.2022..........18.04.2022 Євро................................31,8235...............31,6216...-0.63% Долар США.....................29,2549...............29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0809 (в пятницу 1.0878).
Индекс доллара DXY в 15-00 100.57 (в пятницу 100.46). Похоже, что достаточно уверенно закрепились в зоне дорогого доллара (выше базового уровня 100 единиц).