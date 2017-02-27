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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 кві, 2022 20:36
edvardd написав: BIGor написав:
Кухар недавно говорил о 8 лет непрерывного роста, и я ему тогда поверил.
у нас впереди 30 лет непрерывного роста, и это не шутка, фактор войны, немного подгадил ситуацию, но не отменил...
по прошествии скольких лет начнется отсчет?
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Додано: Пон 18 кві, 2022 20:41
копейка написав: edvardd написав: BIGor написав:
Кухар недавно говорил о 8 лет непрерывного роста, и я ему тогда поверил.
у нас впереди 30 лет непрерывного роста, и это не шутка, фактор войны, немного подгадил ситуацию, но не отменил...
по прошествии скольких лет начнется отсчет
?
як тільки з мапи світу зникнуть такі держави, як раша і сша...
це прогноз едварда )))
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