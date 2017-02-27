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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9427942894299430
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 20:36

  edvardd написав:
  BIGor написав:Кухар недавно говорил о 8 лет непрерывного роста, и я ему тогда поверил.

у нас впереди 30 лет непрерывного роста, и это не шутка, фактор войны, немного подгадил ситуацию, но не отменил...

по прошествии скольких лет начнется отсчет?
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 20:41

  копейка написав:
  edvardd написав:
  BIGor написав:Кухар недавно говорил о 8 лет непрерывного роста, и я ему тогда поверил.

у нас впереди 30 лет непрерывного роста, и это не шутка, фактор войны, немного подгадил ситуацию, но не отменил...

по прошествии скольких лет начнется отсчет?

як тільки з мапи світу зникнуть такі держави, як раша і сша...

це прогноз едварда )))
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