Додано: Пон 18 кві, 2022 12:57

На прошедшей неделе НБУ проводил тендеры рефинансирования 4 раза, все дни, кроме четверга. Объемы были невелики, как и возврат ранее выданного. В понедельник и среду объемы были настолько скромны, что и экстренный суточный рефинанс в спокойной обстановке бывал больше.За неделю возврат рефинанса превысил выдачу нового намлрд. грн. (неделей ранее 0.539 млрд. грн.)Устойчивая тенденция к стабильности в банковской системе позволилао возвращении к практике проведения тендеров только по пятницам.Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на сегодняшнее утро составиламлрд. грн. (неделей ранее 217.607 млрд. грн.)В результате операций на МБ было изъято из оборотамлрд. грн. (неделей ранее 8.978 млрд. грн.)НБУ добавил в оборотмлрд. грн, выкупив на эту сумму военные облигации. Это второй такой выкуп с момента введения военного положения.Т.о. чистая эмиссия за неделю составиламлрд. грн, (неделей ранее было изъято из оборота 9.517 млрд. грн,)Расходы казначейства превысили доходы намлрд. грн. (неделей ранее 37.505 млрд. грн.)Переток наличных в банки на этой неделе сменился обналичиванием. Всего за неделю было обналиченомлрд. грн. (неделей ранее было инкассировано 2.817 млрд. грн.)Объемы операций с наличностью очень скромны по сравнению в мирными временами.НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.Результаты интервенций НБУ за неделю:................доллар....евроКупил – ...1,00........5,00Продал – 349,66.....92,98Объемы валютных операций НБУ несколько увеличились, доллар постепенно возвращает себе уверенно лидерство в объемах операций.В целом, кроме естественных для военного положения высоких расходов казначейства, острых проблем в финансовой системе не заметно.Возвращаясь к недавней дискуссии о запрошенной помощи в размере $50 млрд. на полгода, должен заметить, что сумма чрезмерной не выглядит. Сейчас, как видно из статистики, в среднем лишние расходы составляют около 1 млрд в неделю. За полгода это уже 25 млрд. При этом поступления в бюджет не упали резко в конце февраля, серьезное падения наметилось только в апреле. На эту разницу и уйдет вторая половина, если дадут.Не надо пугаться больших цифр - надо искать, с чем их сравнить