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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 кві, 2022 07:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Евро по отношению к баксу как русский корабль. Как долго это будет?
Додано: Пон 18 кві, 2022 07:20
Додано: Пон 18 кві, 2022 12:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доллар 32.20 видел сегодня в Львове.
Ниже уже не будет... Скорее всего.
Додано: Пон 18 кві, 2022 12:57
Финансовая сводка за прошедшую неделю
На прошедшей неделе НБУ проводил тендеры рефинансирования 4 раза, все дни, кроме четверга. Объемы были невелики, как и возврат ранее выданного. В понедельник и среду объемы были настолько скромны, что и экстренный суточный рефинанс в спокойной обстановке бывал больше.
За неделю возврат рефинанса превысил выдачу нового на 0.205 млрд. грн. (неделей ранее 0.539 млрд. грн.)
Устойчивая тенденция к стабильности в банковской системе позволила
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на сегодняшнее утро составила 226.845 млрд. грн. (неделей ранее 217.607 млрд. грн.)
В результате операций на МБ было изъято из оборота 13.097 млрд. грн. (неделей ранее 8.978 млрд. грн.)
НБУ добавил в оборот 20 млрд. грн, выкупив на эту сумму военные облигации. Это второй такой выкуп с момента введения военного положения.
Т.о. чистая эмиссия за неделю составила 6.698 млрд. грн, (неделей ранее было изъято из оборота 9.517 млрд. грн,)
Расходы казначейства превысили доходы на 22.758 млрд. грн. (неделей ранее 37.505 млрд. грн.)
Переток наличных в банки на этой неделе сменился обналичиванием. Всего за неделю было обналичено -1.57 млрд. грн. (неделей ранее было инкассировано 2.817 млрд. грн.)
Объемы операций с наличностью очень скромны по сравнению в мирными временами.
НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
................доллар....евро
Купил – ...1,00........5,00
Продал – 349,66.....92,98
Объемы валютных операций НБУ несколько увеличились, доллар постепенно возвращает себе уверенно лидерство в объемах операций.
В целом, кроме естественных для военного положения высоких расходов казначейства, острых проблем в финансовой системе не заметно.
Возвращаясь к недавней дискуссии о запрошенной помощи в размере $50 млрд. на полгода, должен заметить, что сумма чрезмерной не выглядит. Сейчас, как видно из статистики, в среднем лишние расходы составляют около 1 млрд в неделю. За полгода это уже 25 млрд. При этом поступления в бюджет не упали резко в конце февраля, серьезное падения наметилось только в апреле. На эту разницу и уйдет вторая половина, если дадут.
Не надо пугаться больших цифр - надо искать, с чем их сравнить
Додано: Пон 18 кві, 2022 14:20
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............18.04.2022.........19.04.2022
дата розрахунку.............15.04.2022..........18.04.2022
Євро................................31,8235...............31,6216...-0.63%
Долар США.....................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0809 (в пятницу 1.0878).
Индекс доллара DXY в 15-00 100.57 (в пятницу 100.46).
Похоже, что достаточно уверенно закрепились в зоне дорогого доллара (выше базового уровня 100 единиц).
Додано: Пон 18 кві, 2022 19:03
В Словачинні пару днів назад в приваті навіть з власного гривневого рахунку на євровий нормально операція пройшла
Додано: Пон 18 кві, 2022 20:25
Додано: Вів 19 кві, 2022 08:15
Помощь Украине: Всемирный банк готовит новый пакет поддержки
Помощь Украине: Всемирный банк готовит новый пакет поддержки в размере 170 млрд долларов«Всемирный банк готовит пакет расходов в размере 170 миллиардов долларов, предназначенный для компенсации некоторых экономических последствий войны», – сообщил глава банка Дэвид Малпасс.
Ожидается, что в течение следующих трех месяцев будет задействовано 50 млрд долларов, а на 2023 год будет выделено дополнительно 120 млрд долларов. Эта инициатива будет также обсуждаться на этой неделе во время ежегодной весенней встречи с Международным валютным фондом.
Навіть і не знаю як це вплине на курс Правда нам ще потрібно перемогти ворога, але тут жодних сумнівів немає, це лише справа часу!
Додано: Вів 19 кві, 2022 10:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
От таких огромных денег, влитых в систему Украины за короткое время, может выйти дичайшая и гривневая и невиданная доселе абсолютно неадекватная долларовая инфляция (т.е. теперь абсолютно ВСЕ цены в Украине будут как в обеспеченной Европе; если сейчас они еще ниже чем в Европе, то будут как в Европе и выше).
Одним из следствий может быть просто очень сильное удешевление уцелевших от бомб матрасов = если раньше пару тыщ-пару котлет у бережливого пересичного в матрасе что-то стоили, то будут стоить ничего.
А вот насчет параллельного такого же стремительного выравнивая доходов - не очень уверен.
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