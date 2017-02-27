Додано: Вів 19 кві, 2022 11:08

Василь-Рівне написав: Alex2007 написав: если раньше пару тыщ-пару котлет у бережливого пересичного в матрасе что-то стоили, то будут стоить ничего. если раньше пару тыщ-пару котлет у бережливого пересичного в матрасе что-то стоили, то будут стоить ничего.

Ви, часом, не переплутали доллар з, вибачте за нецензурщину, рубльом? Ви, часом, не переплутали доллар з, вибачте за нецензурщину, рубльом?

а причем здесь рубль.я просто не совсем понимаю как украинская относительно небольшая финансовая система готова начать резко переваривать такие огромные суммы внешних денег.И к тому что пересичный будет скорее видеть в магазине рост цен в любой валюте. И если раньше дисбалансы между валютами в Украине компенсировались за счет девальваций (и то, неполностью, поскольку условные 100 баксов в 1995 году и 100 баксов в 2022 году - это две абсолютные разные 100 баксов, даже если учесть что и в мире 100 баксовая купюра тоже постепенно дешевела сама по себе ), то сейчас ничего не понятно.п.с. т.е. не понятно в чем теперь хранить/номинировать сбережения. Кто-то скажет золото, битки - но всё туда тоже не закинешь.