Alex2007 написав:если раньше пару тыщ-пару котлет у бережливого пересичного в матрасе что-то стоили, то будут стоить ничего.
Ви, часом, не переплутали доллар з, вибачте за нецензурщину, рубльом?
а причем здесь рубль. я просто не совсем понимаю как украинская относительно небольшая финансовая система готова начать резко переваривать такие огромные суммы внешних денег. И к тому что пересичный будет скорее видеть в магазине рост цен в любой валюте. И если раньше дисбалансы между валютами в Украине компенсировались за счет девальваций (и то, неполностью, поскольку условные 100 баксов в 1995 году и 100 баксов в 2022 году - это две абсолютные разные 100 баксов, даже если учесть что и в мире 100 баксовая купюра тоже постепенно дешевела сама по себе ), то сейчас ничего не понятно. п.с. т.е. не понятно в чем теперь хранить/номинировать сбережения. Кто-то скажет золото, битки - но всё туда тоже не закинешь.
Alex2007 написав:От таких огромных денег, влитых в систему Украины за короткое время, может выйти дичайшая и гривневая и невиданная доселе абсолютно неадекватная долларовая инфляция (т.е. теперь абсолютно ВСЕ цены в Украине будут как в обеспеченной Европе; если сейчас они еще ниже чем в Европе, то будут как в Европе и выше). Одним из следствий может быть просто очень сильное удешевление уцелевших от бомб матрасов = если раньше пару тыщ-пару котлет у бережливого пересичного в матрасе что-то стоили, то будут стоить ничего. А вот насчет параллельного такого же стремительного выравнивая доходов - не очень уверен.
Будем тогда покупать импорт, как и до войны. Европейские товары и так были дешевле наших.
наши новости я вообще сейчас делю или умножаю на 2, а то и сразу на 5. Военное время, весь официальный поток информации направлен на создание нужной для внешнего и внутреннего потребителя картинки. Информационная война имеет иногда чуть ли не большее значение, чем непосредственно на передке. Рашка эту войну за своими пределами с треском проиграла, и сидит в глубокой обороне внутри страны.