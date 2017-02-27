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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9428942994309431>
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 10:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:если раньше пару тыщ-пару котлет у бережливого пересичного в матрасе что-то стоили, то будут стоить ничего.

Ви, часом, не переплутали доллар з, вибачте за нецензурщину, рубльом? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 11:08

  Василь-Рівне написав:
  Alex2007 написав:если раньше пару тыщ-пару котлет у бережливого пересичного в матрасе что-то стоили, то будут стоить ничего.

Ви, часом, не переплутали доллар з, вибачте за нецензурщину, рубльом? :wink:


а причем здесь рубль.
я просто не совсем понимаю как украинская относительно небольшая финансовая система готова начать резко переваривать такие огромные суммы внешних денег.
И к тому что пересичный будет скорее видеть в магазине рост цен в любой валюте. И если раньше дисбалансы между валютами в Украине компенсировались за счет девальваций (и то, неполностью, поскольку условные 100 баксов в 1995 году и 100 баксов в 2022 году - это две абсолютные разные 100 баксов, даже если учесть что и в мире 100 баксовая купюра тоже постепенно дешевела сама по себе ), то сейчас ничего не понятно.
п.с. т.е. не понятно в чем теперь хранить/номинировать сбережения. Кто-то скажет золото, битки - но всё туда тоже не закинешь.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 11:31

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Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 19 кві, 2022 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 11:32

  Alex2007 написав:я просто не совсем понимаю как украинская относительно небольшая финансовая система готова начать резко переваривать такие огромные суммы внешних денег
Греции налили 100 ярдов и она не лопнула.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 11:32


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Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 19 кві, 2022 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Понад 30% сільськогосподарських полів не використовуватимуться для посіву зернових через війну.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 11:39

  Alex2007 написав:От таких огромных денег, влитых в систему Украины за короткое время, может выйти дичайшая и гривневая и невиданная доселе абсолютно неадекватная долларовая инфляция (т.е. теперь абсолютно ВСЕ цены в Украине будут как в обеспеченной Европе; если сейчас они еще ниже чем в Европе, то будут как в Европе и выше).
Одним из следствий может быть просто очень сильное удешевление уцелевших от бомб матрасов = если раньше пару тыщ-пару котлет у бережливого пересичного в матрасе что-то стоили, то будут стоить ничего.
А вот насчет параллельного такого же стремительного выравнивая доходов - не очень уверен.

Будем тогда покупать импорт, как и до войны. Европейские товары и так были дешевле наших.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 11:45

  vitaliian написав:Понад 30% сільськогосподарських полів не використовуватимуться для посіву зернових через війну.
https://suspilne.media/230158-bojovi-di ... vijnu-oon/


нагнітають, по факту 15%+-
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 12:08

  greenozon написав:
  vitaliian написав:Понад 30% сільськогосподарських полів не використовуватимуться для посіву зернових через війну.
https://suspilne.media/230158-bojovi-di ... vijnu-oon/


нагнітають, по факту 15%+-

наши новости я вообще сейчас делю или умножаю на 2, а то и сразу на 5.
Военное время, весь официальный поток информации направлен на создание нужной для внешнего и внутреннего потребителя картинки.
Информационная война имеет иногда чуть ли не большее значение, чем непосредственно на передке. Рашка эту войну за своими пределами с треском проиграла, и сидит в глубокой обороне внутри страны.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 12:15

виложу тут чисто з-за Кухара:
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