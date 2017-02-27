наши новости я вообще сейчас делю или умножаю на 2, а то и сразу на 5. Военное время, весь официальный поток информации направлен на создание нужной для внешнего и внутреннего потребителя картинки. Информационная война имеет иногда чуть ли не большее значение, чем непосредственно на передке. Рашка эту войну за своими пределами с треском проиграла, и сидит в глубокой обороне внутри страны.
есть тонкая, а может быть и не тонкая грань между правильным расставлением акцентов и пропагандой.
РФ проиграла, потому что гонит полную лажу-пропаганду.
и Вы ненавязчиво намекаете, что Украина делает так же. нет, не так. в целом у нас дают более-менее объективную картинку.
30% незадействовано земель - это максимум. скорей всего ниже.
Василь-Рівне написав:Помощь Украине: Всемирный банк готовит новый пакет поддержки в размере 170 млрд долларов«Всемирный банк готовит пакет расходов в размере 170 миллиардов долларов, предназначенный для компенсации некоторых экономических последствий войны», – сообщил глава банка Дэвид Малпасс. Ожидается, что в течение следующих трех месяцев будет задействовано 50 млрд долларов, а на 2023 год будет выделено дополнительно 120 млрд долларов. Эта инициатива будет также обсуждаться на этой неделе во время ежегодной весенней встречи с Международным валютным фондом.
Навіть і не знаю як це вплине на курс Правда нам ще потрібно перемогти ворога, але тут жодних сумнівів немає, це лише справа часу!
Це є не зовсім вірний переклад першоджерела інформації, а саме:
The World Bank cut its forecast for global economic growth this year as a result of the Russian war in Ukraine and is preparing a $170 billion aid package for nations to deal with the confluence of war, pandemic and sky-high inflation. "This is a continued, massive crisis response given the continuation of the crisis," Malpass said, noting that the latest relief plan will exceed the $157 billion approved last year to combat the COVID-19 pandemic. "I’m deeply concerned about developing countries," Malpass said. "They are facing sudden price increases for energy, fertilizer and food, and the likelihood of interest rate increases. Each one hits them hard."
Тобто, йдеться про допомогу Світового банку у розмірі 170 млрд.дол. всім державам, які постраждали від війни, пандемії COVID-19, інфляції, а не лише для України. При цьому цей план допомоги перевищить 157 млрд.дол., які були затверджені Світовим банком у минулому році лише для боротьби з COVID-19.
ЕС оплатит большую часть расходов на восстановление Украины - СМИ
Точная сумма средств на данный момент не называется. По оценкам Брюсселя, она составит сотни миллиардов долларов.
Созданный по образцу фонда восстановления после COVID-19 для государств-членов, он будет финансировать инвестиции и реформы, согласованные с правительством Украины. На данный момент не ясно, сколько именно средств будет предоставлено за счет грантов или займов.
Как пишет Bloomberg, поскольку война продолжается, исполнительная власть ЕС не желает называть точную цифру, однако сообщила послам ЕС, что сумма достигнет сотен миллиардов евро в течение десятилетий.
Большая часть первоначальной помощи пойдет на восстановление инфраструктуры и поддержку предоставления государственных услуг. Также особого внимания потребует сельскохозяйственный сектор, как один из основных видов экономической деятельности в Украине.
В ЕС напомнили, что блок уже выделил 600 миллионов евро в виде льготных кредитов с начала войны и ускоряет одобрение дополнительных 600 миллионов евро, которые могут быть предоставлены этим летом.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............19.04.2022.........20.04.2022 дата розрахунку.............18.04.2022..........19.04.2022 Євро................................31,6216...............31,5792...-0.13% Долар США.....................29,2549...............29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0794 (вчера 1.0809).
Индекс доллара DXY в 15-00 100.85 (вчера 100.57). Сегодня обновили очередной двухлетний максимум.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 19 квітня 2022 року, до державного бюджету залучено 3 597 158 984,35 грн (за курсом НБУ). Из них: - 02.11.2022 - гривна - 10% - 105 536 095,12 - 21.06.2023 - гривна - 11% - 50 859 789,30 - 27.04.2023 - доллар США - 3.70% - 81 864 116,52 - 01.12.2022 - евро - 2.50% - 33 073 486,40
edvardd вы указали одинаковый курс паритетный-это не может быть...к примеру я хозяин обменки и у меня заказ под клиента сто твсяч долларов,зачем мне сидеть целый день работать и скупать по 100-500 долларов зачем это мышиная возня когда я могу набрать другого хозяина обменки(все всех знают сто лет) и купить нужную сумму...никогда нет таких курсов как вы заявили в пределах одного города. Они могут быть заявлены но нет наличия,потому что уклон идёт либо на продажу либо на покупку на этот момент именно в этой точке тогда рисуют с потолка но нет наличия.