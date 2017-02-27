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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 кві, 2022 16:41
konstantin kirovograd написав:edvardd
вы указали одинаковый курс паритетный-это не может быть...к примеру я хозяин обменки и у меня заказ под клиента сто твсяч долларов,зачем мне сидеть целый день работать и скупать по 100-500 долларов зачем это мышиная возня когда я могу набрать другого хозяина обменки(все всех знают сто лет) и купить нужную сумму...никогда нет таких курсов как вы заявили в пределах одного города. Они могут быть заявлены но нет наличия,потому что уклон идёт либо на продажу либо на покупку на этот момент именно в этой точке тогда рисуют с потолка но нет наличия.
это курсы в разных частях города, наличие думаю есть...я не могу заходить в каждую обменку на протяжении 20 км...
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edvardd
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Додано: Вів 19 кві, 2022 18:23
Что с долларом на черном рынке? Во Львове 32.70 сегодня видел.
Это на фоне обострения на Востоке?
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