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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9429943094319432
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 16:41

  konstantin kirovograd написав:edvardd вы указали одинаковый курс паритетный-это не может быть...к примеру я хозяин обменки и у меня заказ под клиента сто твсяч долларов,зачем мне сидеть целый день работать и скупать по 100-500 долларов зачем это мышиная возня когда я могу набрать другого хозяина обменки(все всех знают сто лет) и купить нужную сумму...никогда нет таких курсов как вы заявили в пределах одного города. Они могут быть заявлены но нет наличия,потому что уклон идёт либо на продажу либо на покупку на этот момент именно в этой точке тогда рисуют с потолка но нет наличия.

это курсы в разных частях города, наличие думаю есть...я не могу заходить в каждую обменку на протяжении 20 км...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 18:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что с долларом на черном рынке? Во Львове 32.70 сегодня видел.

Это на фоне обострения на Востоке?
Andrey2512
 
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