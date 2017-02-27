Додано: Вів 19 кві, 2022 20:58

konstantin kirovograd написав: edvardd вы указали одинаковый курс паритетный-это не может быть...к примеру я хозяин обменки и у меня заказ под клиента сто твсяч долларов,зачем мне сидеть целый день работать и скупать по 100-500 долларов зачем это мышиная возня когда я могу набрать другого хозяина обменки(все всех знают сто лет) и купить нужную сумму...никогда нет таких курсов как вы заявили в пределах одного города. Они могут быть заявлены но нет наличия,потому что уклон идёт либо на продажу либо на покупку на этот момент именно в этой точке тогда рисуют с потолка но нет наличия. вы указали одинаковый курс паритетный-это не может быть...к примеру я хозяин обменки и у меня заказ под клиента сто твсяч долларов,зачем мне сидеть целый день работать и скупать по 100-500 долларов зачем это мышиная возня когда я могу набрать другого хозяина обменки(все всех знают сто лет) и купить нужную сумму...никогда нет таких курсов как вы заявили в пределах одного города. Они могут быть заявлены но нет наличия,потому что уклон идёт либо на продажу либо на покупку на этот момент именно в этой точке тогда рисуют с потолка но нет наличия.

Извините за резкость, но Вы пишете полнейшую чушь.И Ваше "никогда нет таких курсов как вы заявили в пределах одного города" только выдает Вашу абсолютную некомпетентность в данных вопросах.Для начала, речь идет о декларируемых курсах. Т.е. выставлять некий курс на продажу и реально по нему продавать - это, как говорят в Одессе, "две большие разницы".Я Вам даже больше скажу: в Киеве может быть (точнее, было до войны) ситуация, когда в одном конце города продажа ниже покупки в другом конце города. Но человек, выставляя курс, говорит "не Еду". Т.е. хотите взять по такой цене - берете логистику на себя, едете по 10-бальным пробкам на другой конец города и все такое.Потом... есть такая вещь, как перебои с гривной в том или ином месте. И тогда готовы отдать по цене покупки на другом конце города, лишь бы привезли гривну (чтобы самим не ехать).В общем, это можно очень долго рассказывать, это интересно тем, кто в теме.