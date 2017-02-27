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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9429943094319432
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 16:41

  konstantin kirovograd написав:edvardd вы указали одинаковый курс паритетный-это не может быть...к примеру я хозяин обменки и у меня заказ под клиента сто твсяч долларов,зачем мне сидеть целый день работать и скупать по 100-500 долларов зачем это мышиная возня когда я могу набрать другого хозяина обменки(все всех знают сто лет) и купить нужную сумму...никогда нет таких курсов как вы заявили в пределах одного города. Они могут быть заявлены но нет наличия,потому что уклон идёт либо на продажу либо на покупку на этот момент именно в этой точке тогда рисуют с потолка но нет наличия.

это курсы в разных частях города, наличие думаю есть...я не могу заходить в каждую обменку на протяжении 20 км...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 18:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что с долларом на черном рынке? Во Львове 32.70 сегодня видел.

Это на фоне обострения на Востоке?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 19:55

Доброго дня!
Хто знає, після деяких послаблень НБУ на фін. ринку, зараз можна фіз. особам знімати валюту з валютних рахунків?
Наразі прийшли повернення коштів за скасовані рейси від авіакомпанії. Мета: зняти готівкові євро з карткового рахунку і поміняти на гривні в обміні. Оскільки зараз без роботи (відправлений на роботі у припинення трудових відносин до кінця військового стану), то різниця в 2-3 гривні на кожному євро для мене має значення.
Дякую за відповідь
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 19:58

  asteriks написав:Доброго дня!
Хто знає, після деяких послаблень НБУ на фін. ринку, зараз можна фіз. особам знімати валюту з валютних рахунків?
Наразі прийшли повернення коштів за скасовані рейси від авіакомпанії. Мета: зняти готівкові євро з карткового рахунку і поміняти на гривні в обміні. Оскільки зараз без роботи (відправлений на роботі у припинення трудових відносин до кінця військового стану), то різниця в 2-3 гривні на кожному євро для мене має значення.
Дякую за відповідь


вообще - отдают. Но точнее - смотря какой банк, и самое главное, какой регион.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 20:58

  konstantin kirovograd написав:edvardd вы указали одинаковый курс паритетный-это не может быть...к примеру я хозяин обменки и у меня заказ под клиента сто твсяч долларов,зачем мне сидеть целый день работать и скупать по 100-500 долларов зачем это мышиная возня когда я могу набрать другого хозяина обменки(все всех знают сто лет) и купить нужную сумму...никогда нет таких курсов как вы заявили в пределах одного города. Они могут быть заявлены но нет наличия,потому что уклон идёт либо на продажу либо на покупку на этот момент именно в этой точке тогда рисуют с потолка но нет наличия.

Извините за резкость, но Вы пишете полнейшую чушь.
И Ваше "никогда нет таких курсов как вы заявили в пределах одного города" только выдает Вашу абсолютную некомпетентность в данных вопросах.

Я Вам даже больше скажу: в Киеве может быть (точнее, было до войны) ситуация, когда в одном конце города продажа ниже покупки в другом конце города. Но человек, выставляя курс, говорит "не Еду". Т.е. хотите взять по такой цене - берете логистику на себя, едете по 10-бальным пробкам на другой конец города и все такое.
Потом... есть такая вещь, как перебои с гривной в том или ином месте. И тогда готовы отдать по цене покупки на другом конце города, лишь бы привезли гривну (чтобы самим не ехать).
В общем, это можно очень долго рассказывать, это интересно тем, кто в теме.
Искатель
 
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