Додано: Сер 20 кві, 2022 03:41

change_pm написав: EU To Impose Full Embargo On Russian Oil Next Week, Will Send Price Above $185 According To JPMorgan

народ, "заправте" мафинки - краще повний бак...



буде "весело" (((



Oil pricesshoot up to a record $185 per barrelthe European Union acts to impose a full immediate ban on imports of Russian oil, JPMorgan says.