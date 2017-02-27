Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 кві, 2022 05:55
Alex2007 Київ. Банк інвестицій та заощаджень
asteriks
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Додано: Сер 20 кві, 2022 06:45
Andrey2512 написав: greenozon написав: Andrey2512 написав:
Что с долларом на черном рынке? Во Львове 32.70 сегодня видел.
Это на фоне обострения на Востоке?
якого ще абастрєнія
думайте що пишите
У кого-то вышло
купить валюту в отделении банка
?
Зачем? -- если ближе есть ровно такой же (а иногда и на 5 копеек ниже) курс?..
_hunter
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Додано: Сер 20 кві, 2022 07:07
Благодаря ожидаемому большому притоку внешнего финансирования в бюджет НБУ сможет наращивать золотовалютные резервы и будет иметь достаточно ресурсов, чтобы поддерживать валютный курс интервенциями. Если военная ситуация позволит НБУ вернуться к плавающему валютному курсу, мы ожидаем небольшую девальвацию гривни, до уровня 33 грн за доллар", - прогнозирует Dragon Capital.
https://biz.today.ua/ru/na-skolko-realn ... ssyonalov/
vitaliian
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