Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 кві, 2022 05:55
Alex2007 Київ. Банк інвестицій та заощаджень
asteriks
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Додано: Сер 20 кві, 2022 06:45
Andrey2512 написав: greenozon написав: Andrey2512 написав:
Что с долларом на черном рынке? Во Львове 32.70 сегодня видел.
Это на фоне обострения на Востоке?
якого ще абастрєнія
думайте що пишите
У кого-то вышло
купить валюту в отделении банка
?
Зачем? -- если ближе есть ровно такой же (а иногда и на 5 копеек ниже) курс?..
_hunter
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Додано: Сер 20 кві, 2022 07:07
Благодаря ожидаемому большому притоку внешнего финансирования в бюджет НБУ сможет наращивать золотовалютные резервы и будет иметь достаточно ресурсов, чтобы поддерживать валютный курс интервенциями. Если военная ситуация позволит НБУ вернуться к плавающему валютному курсу, мы ожидаем небольшую девальвацию гривни, до уровня 33 грн за доллар", - прогнозирует Dragon Capital.
https://biz.today.ua/ru/na-skolko-realn ... ssyonalov/
vitaliian
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Додано: Сер 20 кві, 2022 08:02
vitaliian написав:
Благодаря ожидаемому большому притоку внешнего финансирования в бюджет НБУ сможет наращивать золотовалютные резервы и будет иметь достаточно ресурсов, чтобы поддерживать валютный курс интервенциями. Если военная ситуация позволит НБУ вернуться к плавающему валютному курсу, мы ожидаем небольшую девальвацию гривни, до уровня 33 грн за доллар", - прогнозирует Dragon Capital.
https://biz.today.ua/ru/na-skolko-realn ... ssyonalov/
Що всередині
Курс долара формуватиметься під впливом таких основних факторів:
дохід від експорту послуг IT-галузі; дохід з інших експортних галузей; грошові перекази українців, які працюють за кордоном; імпорт енергоресурсів.
Не варто надіятись на IT-шників, бо це в основному чоловіки і їх мобілізують.
За перекази - вже часто перекази йдуть наоборот - на допомогу сімям в Європі.
Лишається
дохід з інших експортних галузей
;
BIGor
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Додано: Сер 20 кві, 2022 08:51
BIGor написав:
Не варто надіятись на IT-шників, бо це в основному чоловіки і їх мобілізують
это манипуляция, мобилизировали прежде всего мужчин, имеющих опыт боевых действий или нужных для войны специальностей.
Только если айтишнмки сами пришли в тро. Надо отдать должное власти, пуш. мясо на улицах не хватали, в сети есть много примеров кому отказали в мобилизации.
vitaliian
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Додано: Сер 20 кві, 2022 08:59
vitaliian написав: BIGor написав:
Не варто надіятись на IT-шників, бо це в основному чоловіки і їх мобілізують
это манипуляция, мобилизировали прежде всего мужчин, имеющих опыт боевых действий или нужных для войны специальностей.
Только если айтишнмки сами пришли в тро. Надо отдать должное власти, пуш. мясо на улицах не хватали, в сети есть много примеров кому отказали в мобилизации.
Чего манипуляция? Полно таких знакомых. Но легче всего одеть розовые очки и говорить что "вывсеврете". Оно всегда так было, еще с совковых времен.
BIGor
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Додано: Сер 20 кві, 2022 09:28
BIGor написав: vitaliian написав: BIGor написав:
Не варто надіятись на IT-шників, бо це в основному чоловіки і їх мобілізують
это манипуляция, мобилизировали прежде всего мужчин, имеющих опыт боевых действий или нужных для войны специальностей.
Только если айтишнмки сами пришли в тро. Надо отдать должное власти, пуш. мясо на улицах не хватали, в сети есть много примеров кому отказали в мобилизации.
Чего манипуляция? Полно таких знакомых. Но легче всего одеть розовые очки и говорить что "вывсеврете". Оно всегда так было, еще с совковых времен.
Цифра есть сколько мобилизовали айтишников или как всегда примерно #@_₽@% чел? Без цифр любая информация манипуляция. То что "мы все умрем" не означает что "мы все урем сегодня". Цифры важны.
vitaliian
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