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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9430943194329433
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 05:55

Alex2007

Київ.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 06:45

  Andrey2512 написав:
  greenozon написав:
  Andrey2512 написав:Что с долларом на черном рынке? Во Львове 32.70 сегодня видел.

Это на фоне обострения на Востоке?


якого ще абастрєнія
думайте що пишите

У кого-то вышло купить валюту в отделении банка?

Зачем? -- если ближе есть ровно такой же (а иногда и на 5 копеек ниже) курс?..
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 07:07

Благодаря ожидаемому большому притоку внешнего финансирования в бюджет НБУ сможет наращивать золотовалютные резервы и будет иметь достаточно ресурсов, чтобы поддерживать валютный курс интервенциями. Если военная ситуация позволит НБУ вернуться к плавающему валютному курсу, мы ожидаем небольшую девальвацию гривни, до уровня 33 грн за доллар", - прогнозирует Dragon Capital.

https://biz.today.ua/ru/na-skolko-realn ... ssyonalov/
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Запорожье р-н малого рынка 32,40/32,60
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:17

  asteriks написав:Alex2007

Київ.
Банк інвестицій та заощаджень


Киев - уже по-любому проще.
Но сказать по Киеву точно не могу;
я бы шел сразу в центральное отделение и там спрашивал или позвонил туда бы
Alex2007
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