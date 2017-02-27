Благодаря ожидаемому большому притоку внешнего финансирования в бюджет НБУ сможет наращивать золотовалютные резервы и будет иметь достаточно ресурсов, чтобы поддерживать валютный курс интервенциями. Если военная ситуация позволит НБУ вернуться к плавающему валютному курсу, мы ожидаем небольшую девальвацию гривни, до уровня 33 грн за доллар", - прогнозирует Dragon Capital.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............20.04.2022..........21.04.2022 дата розрахунку............19.04.2022...........20.04.2022 Євро...............................31,5792................31,6787...+0.32% Долар США....................29,2549................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0829 (вчера 1.0794).
Индекс доллара DXY в 15-00 100.47 (вчера 100.85). Вчера вечером обновили очередной двухлетний максимум.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 20 кві, 2022 16:59, всього редагувалось 1 раз.