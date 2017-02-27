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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9431943294339434>
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 05:55

Alex2007

Київ.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 06:45

  Andrey2512 написав:
  greenozon написав:
  Andrey2512 написав:Что с долларом на черном рынке? Во Львове 32.70 сегодня видел.

Это на фоне обострения на Востоке?


якого ще абастрєнія
думайте що пишите

У кого-то вышло купить валюту в отделении банка?

Зачем? -- если ближе есть ровно такой же (а иногда и на 5 копеек ниже) курс?..
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 07:07

Благодаря ожидаемому большому притоку внешнего финансирования в бюджет НБУ сможет наращивать золотовалютные резервы и будет иметь достаточно ресурсов, чтобы поддерживать валютный курс интервенциями. Если военная ситуация позволит НБУ вернуться к плавающему валютному курсу, мы ожидаем небольшую девальвацию гривни, до уровня 33 грн за доллар", - прогнозирует Dragon Capital.

https://biz.today.ua/ru/na-skolko-realn ... ssyonalov/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:12

Запорожье р-н малого рынка 32,40/32,60
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 10:17

  asteriks написав:Alex2007

Київ.
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Киев - уже по-любому проще.
Но сказать по Киеву точно не могу;
я бы шел сразу в центральное отделение и там спрашивал или позвонил туда бы
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 14:39

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............20.04.2022..........21.04.2022
дата розрахунку............19.04.2022...........20.04.2022
Євро...............................31,5792................31,6787...+0.32%
Долар США....................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0829 (вчера 1.0794).

Индекс доллара DXY в 15-00 100.47 (вчера 100.85).
Вчера вечером обновили очередной двухлетний максимум.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 20 кві, 2022 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 16:54

  Сибарит написав:Индекс доллара DXY в 15-00 100.47 (вчера 100.85).
Сегодня обновили очередной двухлетний максимум.

Вроде ж наоборот припали от максимума, или?.. :)
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:01

  Вадюшка написав:
  Сибарит написав:Индекс доллара DXY в 15-00 100.47 (вчера 100.85).
Сегодня обновили очередной двухлетний максимум.

Вроде ж наоборот припали от максимума, или?.. :)

Спасибо!
Чуть промахнулся со шкалой. Уже исправил.
До 101 доползли вчера, а уже потом припали.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 21:14

Украина назвала МВФ сумму, необходимую для экономики в условиях войны:
По оценкам Министерства финансов Украины, для поддержания функционирования экономики в условиях войны стране потребуется 5 миллиардов долларов в месяц.
Об этом директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила в среду, 20 апреля, передает CNN.
“Мы очень тесно взаимодействовали с Министерством финансов в отношении предоставленных ими оценок или того, что необходимо для сохранения функционирования экономики в течение следующих трех месяцев, и они пришли к цифре в 5 миллиардов долларов в месяц”, – сказала она.
Георгиева отметила, что существует некоторая “неопределенность” в отношении этой цифры, но вряд ли она выходит за рамки финансовых потребностей Украины.

https://apostrophe.ua/news/economy/2022 ... nyi/266590
https://edition.cnn.com/europe/live-new ... index.html
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 12:27

Схоже всім не до валюти,але напишу,Запоріжжя,вул.Базарна 32.40/32.70
гуляйполе
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