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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9431943294339434
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 12:56

  гуляйполе написав:Схоже всім не до валюти,але напишу,Запоріжжя,вул.Базарна 32.40/32.70

Не так, чтоб "не до валюти",але полезной информации эти сообщения около 0 несут...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 13:50

  _hunter написав:
  гуляйполе написав:Схоже всім не до валюти,але напишу,Запоріжжя,вул.Базарна 32.40/32.70

Не так, чтоб "не до валюти",але полезной информации эти сообщения около 0 несут...

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гуляйполе
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