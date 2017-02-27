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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 кві, 2022 12:56
гуляйполе написав:
Схоже всім не до валюти,але напишу,Запоріжжя,вул.Базарна 32.40/32.70
Не так, чтоб "не до валюти",але полезной информации эти сообщения около 0 несут...
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_hunter
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Додано: Чет 21 кві, 2022 13:50
_hunter написав: гуляйполе написав:
Схоже всім не до валюти,але напишу,Запоріжжя,вул.Базарна 32.40/32.70
Не так, чтоб "не до валюти",але полезной информации эти сообщения около 0 несут...
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гуляйполе
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