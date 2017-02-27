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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9432943394349435>
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 12:56

  гуляйполе написав:Схоже всім не до валюти,але напишу,Запоріжжя,вул.Базарна 32.40/32.70

Не так, чтоб "не до валюти",але полезной информации эти сообщения около 0 несут...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 13:50

  _hunter написав:
  гуляйполе написав:Схоже всім не до валюти,але напишу,Запоріжжя,вул.Базарна 32.40/32.70

Не так, чтоб "не до валюти",але полезной информации эти сообщения около 0 несут...

А ваше повідомлення більш корисне?
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 14:12

  гуляйполе написав:
  _hunter написав:
  гуляйполе написав:Схоже всім не до валюти,але напишу,Запоріжжя,вул.Базарна 32.40/32.70

Не так, чтоб "не до валюти",але полезной информации эти сообщения около 0 несут...

А ваше повідомлення більш корисне?

Не понял вопроса: гуляйполе удивился "Схоже всім не до валюти" -- я ему указал на ошибку. Все.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 14:17

  гуляйполе написав:
  _hunter написав:
  гуляйполе написав:Схоже всім не до валюти,але напишу,Запоріжжя,вул.Базарна 32.40/32.70

Не так, чтоб "не до валюти",але полезной информации эти сообщения около 0 несут...

А ваше повідомлення більш корисне?

Человек на работе, каждый пост - профит.
helter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 14:25

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................21.04.2022...........22.04.2022
дата розрахунку...............20.04.2022............21.04.2022
Євро..................................31,6787.................31,8264...+0.47%
Долар США.......................29,2549.................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0879 (вчера 1.0829).

Индекс доллара DXY в 15-00 100.23 (вчера 100.47).

Появились сразу 2 достойные внимания новости от НБУ.

НБУ продолжает корректировать валютные ограничения.
На этот раз ограничения коснулись трансграничных «quasi cash» операций. На них установлен лимит и их проведение разрешено только с валютных счетов. Таким образом умерили аппетиты самых хитрожолтых граждан, пытавшихся покупать/выводить валюту через разные суррогаты.

Кроме анонсированного ранее возврата к еженедельному формату тендеров рефинансирования, также объявлено о том, что для получения рефинанса снова требуется ликвидное обеспечение.
НБУ держит руку на пульсе, он в любой момент может применить любые инструменты, но на данный момент программа экстренной "раздачи слонов" закончена.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 14:33

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baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 15:50

  Сибарит написав:На этот раз ограничения коснулись трансграничных «quasi cash» операций. На них установлен лимит и их проведение разрешено только с валютных счетов. Таким образом умерили аппетиты самых хитрожолтых граждан, пытавшихся покупать/выводить валюту через разные суррогаты.

Не совсем ясно, почему именно в контексте "хитрожопых" и граждан?
Право на владение и свободное распоряжение никто не отменял, но почему-то в данном случае ограничили.
helter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 17:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  helter написав:но почему-то в данном случае ограничили.


тому що лише за березень "вумні" люди вивели із країни через такі схеми стільки ж, скільки за увесь 2021 рік інвестори через е-ліміт
сума - 1.7 мільярдів валюти

https://finclub.net/ua/news/nbu-obmezhi ... -cash.html
Востаннє редагувалось greenozon в Чет 21 кві, 2022 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 17:33

  greenozon написав:
  helter написав:но почему-то в данном случае ограничили.


тому що лише за березень "вумні" люди вивели із країни через такі схеми стільки ж, скільки за увесь 2021 рік інвестори через е-ліміт
сума - 1.7 мільярдів валюти

Красиво подчистили цитату. :D
Вопрос был в том:
мы признаем права на собственность или просто декларируем такую возможность?
мы признаем право на свободное перемещение или нет?
helter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 17:56

  helter написав:
  greenozon написав:
  helter написав:но почему-то в данном случае ограничили.


тому що лише за березень "вумні" люди вивели із країни через такі схеми стільки ж, скільки за увесь 2021 рік інвестори через е-ліміт
сума - 1.7 мільярдів валюти

Красиво подчистили цитату. :D
Вопрос был в том:
мы признаем права на собственность или просто декларируем такую возможность?
мы признаем право на свободное перемещение или нет?



зараз війна - ріжуть жінок-дітей-вмирають люди чи небо голубоє і цветочкі пахнуть на лужайке?
greenozon
 
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