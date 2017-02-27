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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9432943394349435
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:06

[/quote]
Не совсем ясно, почему именно в контексте "хитрожопых" и граждан?
Право на владение и свободное распоряжение никто не отменял, но почему-то в данном случае ограничили.[/quote]
Зачем вы задаете глупые вопросы? Вы же знаете что во время военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан
angra
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:46

  greenozon написав:
  helter написав:но почему-то в данном случае ограничили.


тому що лише за березень "вумні" люди вивели із країни через такі схеми стільки ж, скільки за увесь 2021 рік інвестори через е-ліміт
сума - 1.7 мільярдів валюти

https://finclub.net/ua/news/nbu-obmezhi ... -cash.html


покупка в магазине еды на грн карту украинского банка за рубежом беженцем - это схема по выведению из страны денег "вумными людьми" или нет?

в 2021 году на 21 апреля сколько физлиц-граждан Украины находилось за рубежом?
adeges
 
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