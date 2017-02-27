greenozon написав: helter написав:
Красиво подчистили цитату.
Вопрос был в том:
мы признаем права на собственность или просто декларируем такую возможность?
мы признаем право на свободное перемещение или нет?
зараз війна - ріжуть жінок-дітей-вмирають люди чи небо голубоє і цветочкі пахнуть на лужайке?
Я Вам так, скажу не вопросом на вопрос и без ухода от темы.
Действительно война, уже 8 лет, но для определенных категорий ничего абсолютно не изменилось як на рахунок "квіточок" так і на рахунок "галявин".
Что же касается пересичного, можно к примеру совершенно цивилизованно
разрешить доступ использования электронными деньгами на внутренние счета через
агрегаторов,
ну а можно просто сокиркою подправить использование оплат до полного отсутсвия, как было сделано.
В такие моменты, как раз и раскрывается уровень социума
и мудрость финансового управления. Возможность человека не испытывать вездесущие ограничения,
в том числе и внутри финансовой системы.
Действительно печально, что даже сейчас
стандарты и практика не изменились.