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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9432943394349435
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:06

[/quote]
Не совсем ясно, почему именно в контексте "хитрожопых" и граждан?
Право на владение и свободное распоряжение никто не отменял, но почему-то в данном случае ограничили.[/quote]
Зачем вы задаете глупые вопросы? Вы же знаете что во время военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан
angra
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:46

  greenozon написав:
  helter написав:но почему-то в данном случае ограничили.


тому що лише за березень "вумні" люди вивели із країни через такі схеми стільки ж, скільки за увесь 2021 рік інвестори через е-ліміт
сума - 1.7 мільярдів валюти

https://finclub.net/ua/news/nbu-obmezhi ... -cash.html


покупка в магазине еды на грн карту украинского банка за рубежом беженцем - это схема по выведению из страны денег "вумными людьми" или нет?

в 2021 году на 21 апреля сколько физлиц-граждан Украины находилось за рубежом?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 19:41

  greenozon написав:
  helter написав:Красиво подчистили цитату. :D
Вопрос был в том:
мы признаем права на собственность или просто декларируем такую возможность?
мы признаем право на свободное перемещение или нет?

зараз війна - ріжуть жінок-дітей-вмирають люди чи небо голубоє і цветочкі пахнуть на лужайке?

Я Вам так, скажу не вопросом на вопрос и без ухода от темы.
Действительно война, уже 8 лет, но для определенных категорий ничего абсолютно не изменилось як на рахунок "квіточок" так і на рахунок "галявин".
Что же касается пересичного, можно к примеру совершенно цивилизованно
разрешить доступ использования электронными деньгами на внутренние счета через
агрегаторов,
ну а можно просто сокиркою подправить использование оплат до полного отсутсвия, как было сделано.
В такие моменты, как раз и раскрывается уровень социума
и мудрость финансового управления. Возможность человека не испытывать вездесущие ограничения,
в том числе и внутри финансовой системы.
Действительно печально, что даже сейчас
стандарты и практика не изменились.
helter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 20:36

  angra написав: Зачем вы задаете глупые вопросы? Вы же знаете что во время военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан

Вы просто не осознаете, что они не глупые, а практичные.
Ничто так не пугает человека, как ограничения.
И пока кто-то искал безопасности на западе страны, кто-то искал отсутствия вездесущих ограничений уже вне этой же территории.
Так же как, кто-то не придерживался даже "масочного" режима, в том время, как целые города были отрезаны от сообщения.
Каждый вопрос можно решить по-разному и результат
влияния на людей и их реакция будет соответствующей.
Думаю, этого достаточно для понимания важности, продуманной
стратегии в первую очередь на фин. рынке.
helter
 
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